Afrique: 'Quand on a faim, il est difficile d'entendre les cris des autres'. L'afflux de réfugiés soudanais met en péril la coexistence dans les zones frontalières

N'Djamena — "Bien qu'on n'en parle pas beaucoup en Europe, depuis le 15 avril 2023, un dramatique affrontement armé se déroule au Soudan entre des factions rivales, dirigées par deux généraux qui se disputent le pouvoir depuis des années.

Cette guerre fratricide provoque la fuite de la population de tout le pays vers les pays voisins, notamment le Tchad. Actuellement, plus de 30 000 personnes du Darfour soudanais ont trouvé refuge dans les provinces voisines du Tchad. L'afflux de réfugiés se poursuit au rythme d'environ 5 000 personnes par semaine et ne devrait pas s'arrêter dans les mois à venir, du moins jusqu'à ce que les combats cessent définitivement.

De plus, les perspectives de retour à la paix sont actuellement très lointaines et précaires". C'est ainsi que se lit l'appel lancé par le vicariat de Mongo, au Tchad, signé par le père Fabio Mussi, coordinateur du projet que le diocèse a lancé pour venir en aide aux milliers de réfugiés qui ont afflué du Soudan, accablé à l'époque par un mois de terrible conflit. Quatre mois se sont écoulés depuis le début de la guerre et la situation s'est dramatiquement aggravée.

L'exode de la population atteint des proportions bibliques. Selon les statistiques les plus récentes, plus de trois millions de personnes ont fui, dont près d'un million ont atterri dans les pays voisins, dont la plupart sont eux-mêmes accablés par des crises humanitaires et un nombre très élevé de personnes déplacées. Parmi ceux-ci, le pays qui enregistre le plus grand nombre d'entrées est sans conteste le Tchad, qui est passé de 30 000 Soudanais désespérés évoqués par le Père Fabio en mai dernier à environ 310 000 aujourd'hui (source : African Center for Strategic Studies).

"Outre les déplacements internes, rapporte Sabrina Atturo, coopératrice internationale de la Fondation MAGIS, l'ONG jésuite, à l'Agence Fides depuis N'Djamena, le conflit au Soudan a provoqué des mouvements transfrontaliers mixtes de centaines de milliers de personnes vers les pays voisins, à savoir l'Égypte, la Libye, le Tchad, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et l'Éthiopie. La plupart des arrivées se font au Tchad (36,5 %), puis en Égypte (30,3 %) et au Sud-Soudan (22,5 %). Les provinces orientales, très proches de la frontière avec le Soudan, sont évidemment les plus chargées en réfugiés.

La population d'Adré, par exemple, à 400 mètres de la frontière, dans la province orientale de Ouaddai, autrefois une ville tranquille de 68 000 habitants, a plus que doublé à l'heure actuelle ; des dizaines de milliers de personnes de tous âges sont arrivées du Soudan depuis la mi-juin, lorsqu'une nouvelle vague de violence a éclaté à El Geneina, la principale ville de l'ouest du Darfour. Il ne faut pas non plus oublier que la vague actuelle de personnes déplacées en provenance du Soudan s'ajoute aux plus de 400 000 réfugiés soudanais qui vivent dans l'est du Tchad depuis 2003 en raison de conflits antérieurs, également au Darfour".

Outre les tentatives, jusqu'à présent infructueuses, de mettre fin au conflit parrainé par les États-Unis et l'Arabie saoudite à Djeddah, une réunion coordonnée par le président kenyan William Ruto s'est tenue ces dernières semaines à Addis-Abeba, à laquelle ont également participé des représentants de la société civile, qui se sont déclarés favorables à l'implication de l'IGAD (l'Autorité intergouvernementale pour le développement, un organe politique et commercial formé par les pays de la Corne de l'Afrique, ndlr) dans le processus de paix.

En attendant, sur le terrain, de nombreux organismes tentent d'apporter des réponses concrètes aux populations en fuite. "L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) apporte une réponse multisectorielle et est chargée de fournir une aide en espèces, de la nourriture, des tentes et de l'eau potable à des dizaines de milliers de personnes. Le Programme alimentaire mondial (PAM) fournit une assistance alimentaire à 22 000 personnes dans les quatre sites d'Adré, Ben Wadienne, Toumtouma et Tchoukia dans la province du Ouaddaï".

Outre les organisations transnationales, des organisations plus petites et de nature différente opèrent également. Mais malgré la forte coordination pour répondre à la crise, des difficultés majeures subsistent dans l'acheminement de l'aide. La plus importante est la difficulté d'accès au transport routier en raison de l'imminence de la saison des pluies, qui entraîne également des conditions insalubres pour la population. Pendant ce temps, les prix montent en flèche.

Alors que la crise au Soudan se poursuit", ajoute le travailleur humanitaire, "les communautés locales de l'est du Tchad sont confrontées à la flambée des prix des denrées alimentaires en raison de la désorganisation des marchés causée par la guerre et la fermeture des frontières". La forte inflation sur les marchés d'Adré, par exemple, pose de gros problèmes aux fournisseurs et aux clients. Cette situation est aggravée par les niveaux de revenus déjà faibles de la population et par la pression exercée sur les moyens de subsistance des ménages locaux par l'afflux de réfugiés et de rapatriés.

Cet afflux soudain et massif met à rude épreuve la coexistence et le mode de vie jusqu'ici traditionnellement pacifiques dans les zones frontalières.

"Depuis des générations, les communautés vivant le long de la frontière entre le Soudan et le Tchad ont maintenu une tradition de commerce et de pastoralisme, liées par des mariages mixtes et des affinités culturelles partagées. Confrontés à une nouvelle crise au Soudan, de nombreux Tchadiens ont chaleureusement ouvert leurs maisons, partageant nourriture, terres et autres ressources avec ceux qui fuient le conflit. Mais l'arrivée soudaine de milliers de personnes a exercé une forte pression sur une population locale déjà vulnérable dans l'est du Tchad, ce qui pourrait provoquer des conflits et des affrontements entre les communautés frontalières elles-mêmes.

J'ai été frappée par l'histoire de Khadidja, 40 ans, mère de huit enfants, qui a toujours vécu à Adré et qui, montrant le maigre repas qu'elle a préparé pour sa famille, déclare : "Tout est devenu si cher et si difficile", tandis que sa fille aînée, Hila, âgée d'une vingtaine d'années, avoue ressentir la douleur de ceux qui ont fui la guerre. Sa propre famille a accueilli deux adolescents soudanais qui avaient fui El Geneina : "Mais quand vous avez faim, il est difficile d'entendre les cris des autres".

Les défis sont nombreux pour un pays qui se situe au dernier rang de l'indice de développement humain : manque d'infrastructures, insécurité politique, faiblesse structurelle en matière de santé et d'éducation, auxquels il faut ajouter la difficulté du contexte climatique avec l'avancée du désert. Ici, conclut Sabrina, des saisons de forte chaleur alternent avec d'autres où il y a des inondations sans capacité de gestion de l'eau. Dans le contexte complexe de ce pays, MAGIS met en oeuvre des projets de développement humain intégral dans l'agriculture et surtout dans la santé avec le renforcement des structures et la formation du personnel".