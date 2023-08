Madagascar: Manjakandriana - L'excès de vitesse coûte la vie à un innocent

Un 4x4 s'est couché sur son flanc gauche, sur la voie ferrée, à la suite d'un excès de vitesse, selon la police et la gendarmerie. Un mort et six blessés sont à déplorer.

Lancé à tombeau ouvert, un 4x4 a provoqué un accident spectaculaire, sur la route nationale 2, au niveau du barrage de sécurité de la police de la route, à Volavy-Manjakandriana. Cela s'est produit jeudi, vers 16h30. Une perte en vie humaine a été constatée. Il s'agit d'un riverain, un père de famille de 42 ans. Les policiers et les gendarmes ont également dénombré quatre blessés graves, des commerçants, âgés respectivement de 68, 39 et 23 ans, et un soldat en service au troisième régiment du bataillon de génie de Betambatra, 35 ans.

Ils ont été évacués en état d'urgence absolue vers le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, à Antananarivo. Ils souffrent d'un polytraumatisme. Certains devaient même subir une intervention chirurgicale. L'équipe médicale n'a rien ébruité quant à leur pronostic vital. Leurs familles, les visages inquiets, ont fait la queue, hier, à la pharmacie interne de l'établissement.

Cargaison

Une autre habitante de Volavy et l'un des passagers du 4x4 ont été légèrement touchés. Ils ont été admis au centre hospitalier de référence du district de Manjakandriana. Le drame s'est produit sur une ligne droite. Le véhicule de marque Toyota venait d'Ambatondrazaka et se dirigeait vers la capitale. Il était chargé d'une pile de cartons contenant des pierres précieuses, des béryls, selon des témoins oculaires. « La cargaison s'est éventrée et les forces de l'ordre, par prudence, l'ont sécurisée », rapportent des sources civiles.

%

La présence de béryls n'a pourtant pas été mentionnée dans le rapport de la gendarmerie. Après avoir foncé droit sur les personnes qui se trouvaient en bordure de route, le 4x4 a terminé sa course folle sur la voie ferrée où il s'est couché sur le flanc gauche. Il a été gravement endommagé, à en croire le constat de la gendarmerie et de la police. « Un train venait juste de passer, sinon les conséquences auraient été davantage catastrophiques », racontent des riverains. La suite de la procédure et l'enquête ont été confiées au commissariat spécial d'Antananarivo.