Madagascar: Salon international - Le textile malgache attire les investisseurs étrangers

Les entreprises mondiales du secteur textile renforcent leurs intentions d'investir à Madagascar. C'est le premier fruit de la participation de Madagascar au salon « Sourcing at Magic » à Las Vegas.

Pour cause, « l'environnement légal favorable aux investissements, les coûts compétitifs, la main-d'oeuvre qualifiée, les pratiques durables, et l'accès préférentiel aux marchés américains, européens et régionaux » témoigne le Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP) dans un rapport. Malgré les défis, Madagascar conserve son attrait en tant que destination d'investissement souhaitée. « Les interlocuteurs ont réaffirmé leur intérêt, et nos approches ont été ajustées en utilisant les témoignages de nos exposants pour répondre à leurs préoccupations », rapporte le GEFP dans son compte rendu.

Dans tous les cas, la délégation représentée par des ambassadeurs du pays, l'Economic development board of Madagascar (EDBM) et des entrepreneurs malgaches ont réussi à engager des discussions avec les investisseurs étrangers potentiels, démontrant que les obstacles identifiés ne sont pas insurmontables. Par ailleurs, Madagascar confirme son statut de terre textile prometteuse, attirant les entreprises déjà implantées en Asie et en Afrique, qui envisagent une expansion dans un pays bénéficiant du régime « duty-free AGOA » comme la Grande île.

Savoir-faire

Le savoir-faire malgache a été mis en avant lors du salon, avec les exposants textiles présentant leurs créations pour des marques internationales telles que Calvin Klein, Tommy Hilfiger et DKNY. Les compétences variées des artisans ont également suscité un vif enthousiasme des visiteurs, allant de l'utilisation de matériaux durables comme le raphia et les fibres véganes à la maîtrise de la broderie sur tricot.

En outre, les entrepreneurs du textile et habillement malgaches ont pris contact avec la solution « Tukatech », des applications qui combinent l'art de la production de mode traditionnelle avec l'efficacité de la fabrication moderne, aboutissant à une technologie de la mode de bout en bout. D'ailleurs, le programme Africa Trade and Investment (ATI) prévoit la création de 60 Tukacenters, en Afrique, des entités expertes dans le domaine de la mode qui transmettent leur expertise aux jeunes entreprises.