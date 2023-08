Ile Maurice: Connexion internet perturbée - À péter un câble

Depuis une semaine, les utilisateurs d'internet pestent contre la lenteur de la connexion, la cause étant les dommages causés aux câbles sous-marins à fibre optique connectant Maurice à d'autres pays. Pour les experts, ces perturbations au réseau démontrent une absence de back-up en termes de câbles et la fragilité de l'infrastructure d'internet à Maurice.

Zahira Heetun, éducatrice dans un établissement secondaire privé, déclare que la connexion internet dans cette école est «devenue extrêmement lente, même avec une connexion 4G. Cela m'a posé problème car je ne pouvais télécharger des images et du matériel pédagogique sur mon ordinateur portable et sur mon téléphone pour les montrer à mes élèves ou pour préparer mes cours».

Ritesh Ragudu, professionnel en marketing digital, nage, quant à lui, dans un océan d'incertitude. «En tant que marketeur digital, mon univers professionnel gravite essentiellement autour de l'internet. Chaque jour, je jongle avec des plateformes en ligne pour créer, promouvoir et analyser diverses campagnes. Malheureusement, les problèmes récents de connexion ont agi comme des bouées d'ancrage, me laissant me débattre dans une mer agitée d'interruptions et de déconnexions. Là où la navigation aurait dû être fluide, je me suis retrouvé à pagayer dans une mer houleuse d'instabilité.»

Il ajoute que sa «sphère personnelle a également été touchée. Le film en streaming regardé en soirée a été interrompu par des tampons incessants, transformant un moment de détente en source de frustration. Les interactions sur les réseaux sociaux, qui étaient autrefois un moyen de se connecter avec les amis et la famille, ont été compromises par des déconnexions soudaines».

La connexion rétablie aujourd'hui selon MT

Où en sont les réparations aux câbles endommagés après une semaine ? Chez Mauritius Telecom (MT), on indique que le problème de connexion à internet sera rétabli à partir d'aujourd'hui. On rappelle aussi que les travaux ont lieu depuis le lundi 7 août sur le câble sous-marin Lower Indian Ocean Network (LION/LION 2), qui se trouve dans le lagon de Nyali au Kenya et que des câbles sous-marins à fibre optique SAT3 et WACS, longeant la côte ouest de l'Afrique ont été endommagés. Ce qui a causé ces perturbations dans la connexion d'internet rendue très lente. On précise toutefois que des mesures ont été prises pour atténuer l'impact sur le service.

Du côté d'Emtel, on affirme que les services «ne sont pas affectés par la panne sur le câble sous-marin SAT-3» car la compagnie dispose «d'une capacité suffisante sur le câble METISS et, en réponse à l'avis de maintenance du câble LION, des mesures proactives ont été prises pour rediriger le trafic vers le câble METISS».

Les différents câbles

Sur la photo, on peut voir les différents câbles de la région. Ish Sookun, Systems Architect à La Sentinelle Ltd, explique que Maurice est connecté au reste du monde par trois câbles sous-marins de fibre optique : le South Africa Far East (SAFE) et le Lower Indian Ocean Network (LION) pour Mauritius Telecom et MEltingpoT Indianoceanic Submarine System (METISS) pour Emtel.

1. Un câble sous-marin est en deux parties - SAFE et SAT3/WACS

SAFE relie Maurice à l'Afrique du Sud et à l'Asie tandis que SAT3/WACS connecte l'Afrique du Sud à l'Europe.

2. LION/ LION 2

LION connecte Madagascar à La Réunion et Maurice alors que LION 2 relie Maurice au Kenya en passant au-dessus de Madagascar.

3. METISS

METISS est un câble de fibre optique qui relie Maurice, La Réunion, Madagascar et l'Afrique du Sud. A partir de l'Afrique du Sud, d'autres câbles sous-marins nous connectent avec le reste du monde. C'est pour cette raison, fait ressortir Ish Sookun, que les utilisateurs d'Emtel n'ont pas de problème.

Un éboulement en cause

Selon Mybroadband, les ruptures des câbles auraient été causées par un éboulement dans le canyon du Congo. Et dans notre région, le câble SAT3/WASC a été touché. «Les coupures se sont produites entre la République démocratique du Congo et le Cameroun», peut-on lire sur le site mybroadband.co.za. «Le câblier Léon Thévenin a été mobilisé pour des réparations en eaux profondes.» Selon le MarineTraffic, le navire a accosté à Mombasa, au Kenya, le 6 août, après un voyage de dix jours à partir de Cape Town. Dans ce contexte, concernant le rétablissement de la connexion Internet, le Systems Architect à LSL n'est pas aussi optimiste que MT. Il est d'avis que la connexion ne sera pas rétablie aussi vite. «La connexion internet sera peut-être mieux que la connexion actuelle mais de qualité dégradée.»

Quelle est la solidité de notre connectivité ? «Si nous n'avions pas le câble METISS, nous serions déconnectés du reste du monde. Maurice est dans l'océan et la seule façon qu'on peut être connecté avec le reste du monde, c'est travers les câbles sous-marins. La connexion via le système satellite est trop coûteuse. De ce fait, trois câbles sous-marins, deux à partir d'un important Internet Service Provider, c'est peu, surtout pour un pays comme Maurice où il y a de nombreuses compagnies opérant dans le secteur du Business Process Outsourcing et où nous opérons des business pour des pays européens et américains. Dans ce contexte, notre infrastructure internet est fragile. Il nous manque du 'back-up' en termes de câble», avance Ish Sookun.

Les utilisateurs de 5G de MT également affectés

L'opérateur de téléphonie My.t mobile a lancé son réseau 5G en juillet 2021. Si le nombre d'utilisateurs du réseau 5G ne nous a pas été indiqué, à MT, on nous a expliqué que la connexion au réseau 5G passe aussi par la fibre optique et que les câbles étant endommagés, les utilisateurs de la 5G sont également pénalisés. Nous attendons un retour d'Emtel concernant ses utilisateurs de 5G.

La connexion internet de SFR et REDbySFR Réunion et Mayotte rétablie

Selon le site réunionnais zinfos974, les travaux sur le câble sous-marin LION-2 sont terminés depuis hier après-midi, vendredi 11 août. Ainsi, la connexion internet de SFR et REDbySFR Réunion et Mayotte est rétablie, indique-t-on. Le trafic est donc redirigé sur le câble LION.