Ile Maurice: 22e journée chamboulée, le 23e acte annulé

Comme il fallait s'y attendre, la 22e journée n'a pu aller à son terme cet après-midi. La faute au temps pluvieux qui a perturbé le bon déroulement de la journée. Ainsi, seulement quatre des six courses ont pu être disputées tandis que la journée prévue demain est, elle, passée à la trappe.

L'épreuve d'ouverture est revenue au favori Overdose. Opposé à seulement trois adversaires, l'alezan de l'écurie Sewdyal n'a pas eu à s'employer pour ouvrir son compteur cette année.

La deuxième épreuve fut également une simple formalité pour le récent vainqueur Betathantherest. Lancé aux avant-postes, l'élève de Samraj Mahadia s'est montré tout simplement irrésistible. Betathantherest compte trois victoires en quatre tentatives cette année.

Captain Lannister (3e course) n'a, lui, pas fait dans la dentelle pour son premier succès au Champ-de-Mars. Donné comme le grandissime favori de la course, encore plus après le retrait de Bless My Path, le pensionnaire de l'écurie Narang a surclassé le champ, les commissaires ne s'embarrassant même pas à calculer le «beaten margin» de ses adversaires!

L'épreuve phare, la dernière au programme de cette journée écourtée, a souri à Lunafacation. Avec son poids plume, l'alezan de l'écurie Mahadia n'a jamais été mis en doute une fois qu'il s'est installé aux commandes. Du coup, il a profité du bon terrain sur tout le trajet. Cantonné en dernière position, le favori Twist Of Fate n'a jamais été en mesure de faire sentir sa présence.

Si dans un premier temps la HRD avait annoncé la reprogrammation des deux journées demain, elle a finalement fait une croix sur cette réunion dominicale. «Following a track inspection after the abandonment of Race Meeting 22 after Race 4, and after considering the current and predicted weather over the course of this weekend, it has been established that there is no reasonable prospect for the track to be in a suitable condition for racing. Accodingly, the decision was taken to abandon Race Meeting 23 on Sunday, 13 August 2023.»