Algérie: Mascara - Des colonies de vacances pour 600 enfants

MASCARA — Quelque 600 enfants de la wilaya de Mascara bénéficient de colonies de vacances sur les plages de la wilaya de Tlemcen, dans le cadre du programme élaboré par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour la saison estivale, a-t-on appris samedi auprès de la direction du secteur.

Le premier camp programmé dans ce cadre, lancé samedi devant le siège du complexe sportif de proximité de Mascara, profite à 200 enfants des zones rurales éloignées relevant des communes de Ghrous, Beniane, Aouf, Sedjrara, Sidi Kada et Zelamta, pour passer des vacances dans le camp de la plage de la commune de Ghazaouet.

La DJS a programmé, en collaboration avec la ligue de wilaya des activités de plein air, loisirs et échange de jeunes, au titre de cette initiative, plusieurs activités culturelles, sportives et récréatives, des soirées artistiques et des sorties à des sites touristiques de la wilaya de Tlemcen.

L'encadrement de ces enfants sera assuré par plus de 50 animateurs des colonies et centres de vacances et de loisirs et jeunes éducateurs.

La liste des bénéficiaires de cette opération a été fixée en collaboration avec les établissements de jeunes et les services communaux des 47 collectivités de la wilaya de Mascara.