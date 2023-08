Algérie: Street ART - Des ateliers de mosaïque pour l'embellissement du village d'Ighil Imoula

TIZI-OUZOU — Le village historique d'Ighil Imoula, dans la commune de Tizi N'tlata à 40 Km au Sud de Tizi-Ouzou, a rendez-vous avec le "street art" (art de rue) en abritant samedi la troisième édition des ateliers de mosaïque destinée à valoriser son patrimoine et embellir ses ruelles.

Ces ateliers artistiques, placés sous la thématique "Une mosaïque pour l'histoire" et qui s'étaleront jusqu'au 18 du mois d'août courant, sont organisés par la Fondation culturelle "Asselah Ahmed et Rabah" et portent sur la formation des participants aux ateliers, à l'art de la mosaïque, a-t-on indiqué.

Au premier jour de cet événement, initié en collaboration avec le comité de village Ighil Imoula et l'association "Chvaha n'Tmoura" (beauté des régions), une équipe hétéroclite d'enfants, présents en force, de jeunes hommes et femmes, qui participent à l'atelier, s'affairaient à produire les tesselles à partir de faïence qu'ils utiliseront ensuite pour composer leurs mosaïques.

La formation est assurée par une équipe d'étudiants des Ecoles régionales des beaux-arts de Biskra et de Sétif, conduite et encadrée par l'artiste plasticien Larbi Mohdeb, a-t-on appris de même source.

L'événement est aussi un espace de brassage et d'échange culturel entre les habitants du village et les participants venus des autres régions d'Algérie, a-t-on ajouté. Il est aussi une occasion de valoriser l'espace public et de renforcer l'esprit du vivre ensemble.

Les mosaïques, oeuvres d'art collectives, qui seront créées par les participants, serviront à décorer les murs des maisons d'Ighil Imoula ainsi que ses espaces publics dont la placette du village, a-t-on précisé.