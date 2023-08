Algérie: Culture du café à Bouzeghaia (Chlef) - Réussite de la première expérience

CHLEF — Dans une première expérience du genre à Chlef, le jeune Abdelouahab Fellouh a réussi à produire et à planter dans la banlieue de la commune de Bouzeghaia (Nord) des plants de caféiers et attend sa première récolte de café le mois de novembre prochain.

"L'idée de cultiver du café à Chlef m'est venue après avoir constaté l'adaptation de plusieurs arbres tropicaux au climat de la région", a déclaré Abdelouahab à l'APS. A cela s'ajoute "l'accompagnement assuré par un agriculteur de la région, qui a totalement adhéré à mon projet depuis son lancement", s'est-il félicité.

Explicitant son choix, le jeune agriculteur a souligné son intérêt pour les filières dites stratégiques, dont la "contribution est de nature à réduire l'importation de certains produits agricoles, voire même à s'en passer", assure t-il. D'ou son choix pour le café, un produit de large consommation à l'échelle locale, et dont les cours ont enregistré une hausse notable sur les marchés mondiaux.

L'opération a été un succès, puisque les plants en question se sont adaptés au climat local, en dépit du fait qu'il s'agisse d'arbres tropicaux généralement endémiques des régions d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie de l'Est et d'Afrique.

"Outre les conditions climatiques particulières, dont plus de 50% de taux d'humidité et des températures variant entre 15 et 35 degrés, pouvant être assurées par les serres, la culture du café requiert, également, une formation spéciale, doublée d'un accompagnement technique", a-t-il encore relevé.

Ambition pour une agriculture extensive du café

Selon M. Fellouh, la première récolte de café "Arabica" algérien est attendue pour "novembre prochain". En effet le premier échantillon de la cueillette sera analysé à la période indiquée en vue de constater sa conformité aux normes internationales, dans le but d'étendre cette culture à d'autres zones.

M. Deghrar Mohamed, un agriculteur de la région, a, ainsi, exprimé sa disponibilité à développer cette filière, en cultivant de grandes surfaces de café, d'autant plus que les conditions climatiques et l'accompagnement technique ont contribué à l'obtention de résultats "satisfaisants" tout au long de l'itinéraire technique de cette première culture, dans l'attente de la collecte de la première récolte dans les prochains jours, a-t-il indiqué.

Les agriculteurs de la région accordent un intérêt croissant à la culture du café, au même titre qu'un nombre de fruits tropicaux, au regard de leur valeur nutritionnelle, mais surtout de la demande croissante dont ils font l'objet et de leurs prix élevés sur les marchés locaux et mondiaux.

Cette démarche est encouragée par la chambre d'agriculture et la Direction des services agricoles (DSA) de Chlef, qui initient des journées d'études et de formation sur ce types de filières stratégiques aux fins d'inciter les agriculteurs à investir ce domaine et à diversifier les productions agricoles.

Ces dernières années, la wilaya de Chlef a enregistré plusieurs premières expériences concluantes dans la culture d'un nombre de fruits exotiques et d'arbres tropicaux, dont le kiwano et la papaye, ainsi que l'arganier.