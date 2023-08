Ile Maurice: Avish Leung Pack Wing - «J'ai fait un film en deux jours»

Le petit film raconte l'histoire de l'arrivée à Maurice d'un travailleur chinois de Meixian au 19e siècle. En coulisse, «The migrant» est un court-métrage tourné en un jour et monté le lendemain, sous la direction d'Avish Leung Pack Wing, spécialisé dans la photographie de mariages et les vidéos publicitaires.

L'aventure semblait mal partie. Mais elle a fini par un happy end, le mercredi 9 août, entre tapis rouge et petits fours. Le court-métrage The migrant, réalisé par Avish Leung Pack Wing, 24 ans, a été diffusé sur grand écran au MCine, à Trianon. Couvert d'éloges par Vikram Jootun, le directeur de la Mauritius Film Development Corporation (MFDC), en collaboration avec la Chinatown Foundation, commanditaire du court-métrage. Parmi les invités ayant fait le déplacement pour voir ce court-métrage qui dure environ un quart d'heure : le speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, et la députée de la majorité, Sandra Mayotte, qui est aussi ambassadrice de la Chinatown Foundation.

Il y a 15 jours, le téléphone d'Avish Leung Pack Wing enregistre plusieurs appels en absence. Des messages pleuvent. C'est Jean-Paul Lam, président de la Chinatown Foundation, qui insiste. Son interlocuteur finit par décrocher et s'entend dire : «C'est plus facile d'avoir un ministre que vous.» Avant de se voir proposer le tournage d'un court métrage. Le scénario, écrit par Titoni Lam, raconte l'arrivée de Lin Weigong, un travailleur chinois venu de Meixian à Maurice, ses tribulations, son mal du pays, son labeur dans une boutique, puis dans une usine de la zone franche. Dans tous les plans, on voit l'acteur chinois Chen Shanbao, ambassadeur de la culture hakka.

La proposition de film tombe le mercredi 26 juillet. Avish Leung Pack Wing, jeune homme au visage sérieux, confie qu'il met un point d'honneur à maintenir l'équilibre entre vie pro et vie perso. Après vérification, il n'est disponible que le mardi 1er et le mercredi 2 août. C'est décidé. Le court-métrage se fera en deux jours.

Rendez - vous à Chinatown, le mardi à 13 heures. Discussions avec Titoni Lam, l'auteur du scénario. Puis, zou ! Acteurs et réalisateur passent directement au tournage, caméra au poing, du côté du vieux moulin au Port-Louis Waterfront, de la poste centrale et du quartier chinois. Pas le temps pour des repérages. Pas le temps de demander des autorisations. «Nous avons tourné là où les touristes font des photos. Ce film a été fait avec zéro sou», affirme le réalisateur. Le lendemain après-midi, montage entre 15 heures et 1 heure du matin.

Chinatown. Un quartier qu'Avish Leung Pack Wing, habitant de Flacq, affectionne. Pour le plaisir, quand Chinatown est en fête, il poste des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est ce qui attire l'attention de la Chinatown Foundation, qui l'approche pour faire des images. Début 2020, alors que le coronavirus ne concerne encore que la Chine, son attachement prend une toute autre tournure. Avish Leung Pack Wing tourne un clip d'environ trois minutes intitulé Corona Virus, A video in Mauritius. Son message : «This is not China vs World. This is humanity vs Corona virus. If they fail, we all fail.»

Une histoire de famille

À 24 ans, le jeune homme gagne sa vie en faisant des images. D'une part, il bosse dans la société de son père en immortalisant, en photos et en vidéos, le plus beau jour de la vie de nombreux couples. D'autre part, il a monté sa propre petite entreprise, Avish Leung Films, pour s'occuper du créneau «commercial», c'est-à-dire le tournage de spots publicitaires pour des concerts ou soirées de deejaying. Parmi : Tomorrow Island. Il a aussi servi de directeur de la photographie sur le tournage du clip de Bigg Frankii, Natcho ft Virus Record.

Faire des photos de mariages, c'est une vocation transmise de père en fils. Le grand-père d'Avish, boutiquier à Caroline, Bel-Air, avait un deuxième job : immortaliser les mariages. Son fils, Major Leung Pack Wing, prend le relais et formalise l'activité dans un studio. C'est le père d'Avish. Désormais, toute la famille (les deux parents d'Avish Leung Pack Wing, sa soeur à mi-temps et lui-même) travaillent pour cette petite entreprise familiale, qui fait vivre sept personnes au total.

Avec fierté, le jeune homme se souvient de ses débuts dans ce métier à l'âge de 13 ans. À l'époque, il est en Form I dans un collège de l'Est. Il accompagne son père «pour porter les sacs et les éclairages». Avant de prendre lui aussi des photos des mariages. Ce que des clients ne voient pas d'un très bon oeil. «Il y a eu beaucoup de critiques. Zot ti pé dir inn avoy zanfan pou fer travay.» Avish Leung Pack Wing raconte qu'en voyant ses photos, des clients se ravisent, en disant : «Ti vo lapenn, prosenn fwa, amenn zanfan-la.» Ce qui ne manque pas d'encourager cet habitant de Flacq à persévérer. Après ses études secondaires, il envisage des études à l'étranger. Mais la pandémie contrarie ses projets. Avish Leung Pack Wing plonge dans la photographie de mariages à plein-temps.

Entre-temps, le studio familial devient Mauritius Wedding Photos & Film Ltd. «Cela m'a donné le courage de prendre un autre chemin.» Derrière ses lunettes rondes, il décide de diversifier ses activités. «Ena enn kozé ki dir, si ou ress ar enn sel kari, ou pou rans.» Il s'estime content, «la kot mo été. Nous ne prenons pas beaucoup de travail, mais le peu que nous avons, nous le faisons bien.»