Sénégal: Matam - Les bus et voitures d'un certain tonnage interdits de circuler sur le pont de Diamel

Diamel (Matam) — Le gouverneur de la région de Matam (nord), Mouhamadou Moctar Watt a annoncé, samedi l'interdiction pour les bus et les voitures d'un certain tonnage de circuler sur le pont de Diamel, dans la commune de Matam, suite à l'affaissement constaté entre ce pont et la piste latéritite.

« Pour ce qui est des bus et des véhicules d'un certain tonnage, il n'est plus possible d'emprunter ce pont », a-t-il dit lors de sa visite sur le site pour constater les dégâts causés par un bus dans le sens Diamel-Matam.

Il était accompagné du Préfet de Matam Souleymane Ndiaye et du maire de la commune Mamadou Mory Diaw.

Un bus venant du Dandé Mayo a causé l'affaissement de la piste latéritite qui menant vers le pont, causant un énorme trou. Cette situation a empêché la circulation des deux roues et autres voitures pendant toute la journée.

Il a fallu l'intervention d'un véhicule d'une entreprise travaillant dans la région pour tirer le bus immobilisé sur les lieux.

Suite à cette intervention, la circulation a été rouverte pour les cyclomoteurs entre Matam et Diamel, a constaté un reporter de l'APS sur place.