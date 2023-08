Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Aout 2023

Niger : En détention- « Mohamed Bazoum va bien », selon son médecin

Mohamed Bazoum, détenu depuis qu’il a été renversé par des militaires le mois dernier, a été vu par son médecin le samedi 12 août 2023, a indiqué son entourage. Le président « a eu la visite de son médecin aujourd’hui », a déclaré à l’Afp, un membre de son entourage, ajoutant que le médecin avait également apporté de la nourriture pour Mohamed Bazoum, sa femme et son fils qui sont détenus avec lui. « Il va bien, compte tenu de la situation », a ajouté la source. Les craintes grandissent quant à la santé et aux conditions de détention de Mohamed Bazoum, sa femme et son fils de 20 ans. Des voix se sont d’ailleurs élevées pour demander sa libération. (Source :Afp)

Sénégal : Coopération - La diplomatie cubaine célèbre ses 49 ans de relations bilatérales avec Dakar

Le 49e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Cuba et le Sénégal a été célébré samedi en présence de membres de la mission diplomatique cubaine à Dakar et de fonctionnaires sénégalais dont le travail contribue au raffermissement des relations bilatérales, a constaté l’Aps.La rencontre a eu pour cadre le restaurant du Phare des Mamelles, orné pour l’occasion de drapeaux des deux pays et d’œuvres plastiques marquant l’histoire contemporaine du pays de Fidel Castro. Sur le parvis du lieu de célébration trône, hissée sur un support, une copie du document qui avait été signé en 1974 par les représentants des deux pays, notamment les diplomates, Médoune Fall et Ricardo Alarcon, représentants à l’époque du Sénégal et de Cuba aux Nations unies. L’ambassadeur de Cuba au Sénégal, Maydolis Sosa Hilton a salué la présence de ses invités à une date aussi importante, les exhortant « à continuer à œuvrer au renforcement des liens dans les domaines qu’ils exercent avec professionnalisme et esprit de collaboration ». (Source :Aps)

%

Burkina Faso : Journée Internationale de la Jeunesse - Ibrahim Traoré invite les jeunes à entreprendre

Le ministère des Sports, de la jeunesse et de l’emploi et le Conseil national de la jeunesse ont commémoré la journée internationale de la jeunesse le samedi 12 août 2023 à Ouagadougou. Cette cérémonie s’est déroulée sous la présidence du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso a respecté la tradition de la commémoration de la journée internationale de la jeunesse, le samedi 12 août 2023. Cette journée est célébrée au Burkina Faso dans un contexte d’insécurité lié au terrorisme. Plus de 600 jeunes issus de plusieurs communes des 45 provinces du pays ont échangé avec le chef de l’Etat autour du thème : « Renforcement de l’employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l’insécurité au Burkina Faso ». Il les a encouragés à se lancer dans l’entrepreneuriat. « N’ayez pas peur du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité. Initiez quelque chose. Nous vous accompagnerons. Même ceux qui ont de l’emploi, chercher à investir » a lancé le capitaine Traoré. Le président Traoré a expliqué que l’État s’est lancé dans le processus de modernisation de l’exploitation des ressources minières en créant la Société nationale des substances précieuses (Sona Sp).(Source : aouaga.com)

Mali : Ber- Les FAMa neutralisent 04 terroristes dans une tentative d’incursion

Dans le cadre de la rétrocession des emprises de la MINUSMA, les Forces armées maliennes, en mouvement vers la localité de Ber, région de Tombouctou, ont riposté vigoureusement, le vendredi 11 août 2023 vers 15h50, à une tentative d’incursion dans leur dispositif et à des tirs de harcèlement faisant un bilan de 01 mort et 04 blessés côté ami. Les terroristes dans leur débandade ont abandonné 04 corps, plusieurs motos et des matériels militaires. (Source :abamako.com)

Rca : Mobaye- Le délabrement des infrastructures publiques inquiète les habitants

A Mobaye, chef-lieu de la préfecture de la Basse-Kotto, plusieurs édifices publics se trouvent dans un état de délabrement avancé. L’aérodrome et certains services administratifs ainsi que des logements sociaux sont dégradés ou envahis de hautes herbes. Une situation qui inquiète la population locale. Dans cette ville du Sud de la République centrafricaine, à première vue, l’on peut observer des fissures sur les murs de plusieurs bâtiments administratifs. Les portes et fenêtres de nombreux autres sont cassées, des toitures emportées et les plafonds totalement délabrés. C’est le cas des bâtiments du Camp fonctionnaire et de la direction des travaux publics. A en croire les autorités locales, des démarches sont en cours pour la réhabilitation de certains édifices publics. (Source : abangui.com)

Gabon : Tchibanga- Ali Bongo annonce un Projet Axé sur la cohésion territoriale

Dans un discours prononcé devant une marée humaine à Tchibanga, la capitale Ninoise, le 12 août, Ali Bongo Ondimba a mis l’accent sur la connexion, soulignant la nécessité de réduire les inégalités entre les provinces et de favoriser un développement harmonieux et équitable. Pour Ali Bongo Ondimba « Investir dans les territoires par les territoires est essentiel pour accentuer les investissements dans les 9 provinces de notre beau pays. Pour réduire les inégalités territoriales et permettre à toutes et à tous de disposer des mêmes opportunités et des mêmes chances de réussite. » Le Président Ali Bongo Ondimba a rappelé sa visite précédente dans la province de la Nyanga, au cours de laquelle il avait échangé avec diverses communautés et avait pris note de leurs préoccupations en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de loisirs. Il a annoncé un Pacte Social et Républicain basé sur trois piliers solides. (Source :Autre presse)

Togo : Marché des titres publics Economie- Le Togo lève 38,41 milliards Fcfa

Le Togo a clôturé sa semaine d'émissions sur le marché des titres publics en réalisant un emprunt de 38,41 milliards Fcfa (58,5 millions d'euros), renseigne Sika finance. Cette opération, effectuée le vendredi 11 août, a consisté en une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (Bat) d'une maturité d'1 an, ainsi que de deux Obligations assimilables du Trésor (Oat) avec des maturités de 3 et 5 ans. L'émission a suscité un vif intérêt, avec un carnet de commandes total de 45,56 milliards Fcfa, dépassant largement la demande initiale de 35 milliards Fcfa. Le Togo a finalement choisi de lever 38,41 milliards Fcfa, avec une valeur nominale unitaire de 1 million Fcfa pour les Bons assimilables du Trésor et de 10 000 Fcfa pour les deux Oat. Le taux de couverture de l'émission s'est élevé à plus de 138,75%. Les détails révèlent que les Bat ont attiré 23,97 milliards Fcfa avec un rendement moyen pondéré de 7,76%. L'Oat de 3 ans a recueilli 9,12 milliards Fcfa, tandis que celui de 5 ans a obtenu 5,29 milliards Fcfa, avec des rendements moyens pondérés respectifs de 7,83% et 7,6%. (Source : alome.com)

Nigeria : Effondrement- Plusieurs morts dans une mosquée pendant la prière…

Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans un incident survenu dans une mosquée de la ville nigériane de Zaria alors que les fidèles étaient en pleine prière. Au moins huit personnes ont été tuées, vingt-cinq autres blessées lors de l’effondrement du bâtiment vieux de 150 ans. Le drame s’est produit vendredi alors que des centaines de fidèles se trouvaient dans la mosquée pour la prière de Asr. Mallam Shehu Nagari, un des survivants a témoigné dans les colonnes du Journal nigérian Punch News que l’incident s’était produit alors qu’ils étaient dans le deuxième Sujud de la prière.Selon lui, la partie affectée de la mosquée s’est soudainement effondrée sur les fidèles qui étaient assis directement en dessous. L’émir de Zazzau, Mallam Ahmed Nuhu Bamalli indique que précédemment une fissure avait été observée sur le mur de la mosquée. « Nous prévoyions de déployer une équipe d’ingénieurs civils pour effectuer des réparations lorsque ce malheureux incident s’est produit », a-t-il ajouté. La police annonce l’ouverture d’une enquête. (Source :africaguinee.com)

Guinée : Coopération- Des émissaires du général Tchiani chez le Colonel Doumbouya

Des émissaires du général Abdourahmane Tchiani, auteur du putsch qui a renversé Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, ont été reçus le samedi 12 août 2023, à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la transition guinéenne. Alors que la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) menace d’intervenir militairement au Niger pour contraindre le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp) de rétablir l’ordre constitutionnel, la délégation des putschistes conduite par le Général Moussa Salaou Barmou Niger était venue demander le soutien auprès de Conakry mais aussi exprimer sa gratitude au Cnrd. Le colonel Mamadi Doumabouya a réitéré à ses hôtes la position de Guinée vis-à-vis de la crise nigérienne. Il assure que la Guinée en tant qu’État panafricain sera toujours présents pour soutenir et aider les pays africains à faire face à leur défi. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Employabilité -Les jeunes réclament plus d’opportunités d’apprentissage et d’éducation

Intitulée « Ce que veulent les jeunes » l’enquête de l’Alliance mondiale pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents (PMNCH) a livré ses résultats provisoires, le 10 août 2023.La jeunesse souhaite davantage d’opportunités d’apprentissage et d’éducation de qualité leur garantissant un emploi futur. Ce en réponse à un monde caractérisé par un coût élevé de la vie, les perturbations dues à des pandémies, une crise climatique et des conflits croissants. (Source : Fratmat.info)