Cote d'Ivoire: Tontine immobilière - Une nouvelle approche d'acquérir un terrain

Démocratiser les avantages de l'immobilier en les rendant accessibles à tous les Ivoiriens. C'est l'ambition que s'est assigné un jeune Ivoirien Yann Amon, à travers une plateforme.

Le concept est simple, mais efficace, nous a-t-il expliqué. Il s'agit, en l'en croire, de fournir des formations spécialisées en immobilier aux membres du club, faciliter le réseautage, prodiguer des conseils en matière d'investissement et proposer des offres de terrains à des prix abordables. Yann Amon vise ainsi à permettre à des Ivoiriens de s'acheter des terrains d'une valeur allant de 1 000 000 à 10 000 000 FCFA, avec des modalités de paiement flexibles.

Au coeur du Club se trouve également une « tontine immobilière novatrice » qui permet aux membres d'acquérir un terrain en seulement cinq mois. Cette initiative a véritablement démocratisé l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire, offrant ainsi de nouvelles perspectives économiques à de nombreux Ivoiriens.

En une année d'existence, explique l'initiateur, le club a réussi à enregistrer plus d'un millier de membres. Et à vendre plus de 1200 terrains et à dispenser des centaines de modules de formation.

Né le 27 avril 1986, Yann Amon est conférencier, auteur et entrepreneur suivi par plus de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il est l'auteur de « Entrez & Prenez », un ouvrage qui guide la transformation des idées en opportunités commerciales.

C'est en juillet 2022 cette idée a germé chez Yann Amon qui mis en place le Yann Amon Business Club, une plateforme novatrice offrant à ses membres des opportunités liées au secteur immobilier.

Face aux coûts élevés de l'acquisition foncière et immobilière, associés aux défis et aux risques d'arnaque, cette approche novatrice a attiré l'attention et a conduit à la vente de plus d'un millier de terrains en seulement un an.