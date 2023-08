Burkina Faso: Journée de la jeunesse - « N'ayez pas peur, risquez, lancez-vous, on vous accompagnera », Capitaine Ibrahim Traoré face aux jeunes

Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec des représentants d'organisations de jeunes ce samedi 12 août 2023, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la jeunesse.

L'engagement de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme, l'insertion professionnelle, la réalisation de l'autosuffisance alimentaire dans le pays sont, entre autres, les sujets qui ont été abordés par le président Traoré au cours de cette rencontre.

A l'entame de son propos, le capitaine a rendu hommage à ces jeunes qui se sont engagés comme Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Nous avons fait appel à la jeunesse à un moment donné pour combattre ce fléau et la jeunesse a répondu massivement. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont enrôlés comme VDP et cela me va droit au coeur », a déclaré le capitaine.

Il a expliqué que ces jeunes volontaires se battent à présent "sous la pluie", "dans la boue" et ce, partout où le commandement les envoie.

"Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants", a ajouté le chef de l'Etat.

Lors de ce face à face, Ibrahim Traoré s'est exprimé également à propos de la question de l'employabilité des jeunes. Il a exhorté les élèves et étudiants à ne plus se contenter des diplômes pour la recherche de l'emploi. Il les a invités à apprendre aussi des métiers.

« Nous cherchons à réorienter une bonne partie de la jeunesse vers l'emploi professionnel, ce qui va s'en dire que nous devrons construire beaucoup de centres de promotion de l'enseignement professionnel et pouvoir apprendre beaucoup de métiers aux jeunes parce que ici nous regorgeons de beaucoup de ressources », a-t-il indiqué.

Et pour réaliser ce projet, « des réformes en faveur de la jeunesse sont en cours », et des « instructions ont été données aux ministres pour la création d'un fonds unique qui puisse soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat », a confié le président.

Ibrahim Traoré a, par ailleurs, rappelé que l'exécutif a pris des mesures d'allègement fiscal pour faciliter la création d'entreprises des jeunes.

Le terrorisme et le chômage ne sont pas les seuls

Problèmes auxquels le capitaine veut s'attaquer, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire lui tient également à coeur.

"Nous sommes concentrés actuellement, sur l'autosuffisance alimentaire qui est également un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur, si vous n'êtes pas autosuffisants, vous n'avez aucune dignité », a déclaré Ibrahim Traoré face aux jeunes.

"Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim", a-t-il renchéri.

Pour gagner le combat contre la dépendance alimentaire le capitaine dit vouloir exploiter tous les points d'eau qui, de son avis, ne sont pas assez exploités.

"Au sein de chaque région, nous allons valoriser ces points d'eau et ces réserves que nous avons et nous allons accompagner autant que possible les jeunes", a dit le capitaine.

Le chef de l'Etat a également invité la jeunesse à se départir de la manipulation.

"Parce que l'art fatal de l'impérialisme aujourd'hui, c'est la manipulation de la jeunesse", a-t-il fait savoir tout en invitant les jeunes à chercher l'information juste et à toujours penser en faveur de la patrie.