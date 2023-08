Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi appelle les opérateurs économiques à assumer leur responsabilité pour la protection des personnes et de leurs biens

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a appelé les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo à assumer leur responsabilité civile pour la protection des personnes et de leurs biens, après l'incendie d'un camion-citerne survenu mardi dernier à Kinshasa, a rapporté Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement. Il l'a dit vendredi 11 août au cours du Conseil des ministres.

« Il n'est plus tolérable que l'insouciance de certains opérateurs économiques face à leur responsabilité civile, du fait de la course effrénée aux marges commerciales et aux profits inconsidérés laisse à penser qu'il reviendra toujours à l'Etat de réparer les dégâts causés aux personnes et aux biens par leur négligence et leur refus de se conformer aux prescrits réglementaires », a noté Patrick Muyaya.

Le Président Tshisekedi a insisté sur la nécessité de voir les opérateurs économiques de la RDC, quelle que soit leur taille, intégrer durablement dans leur comportement de chef d'entreprise, « qu'une gestion efficiente et rationnelle dans leurs activités repose aussi sur la mutualisation des risques et la modernisation régulière de leurs outils de production ».

Selon l'Agence congolaise de presse, le Chef de l'Etat congolais a invité le vice-Premier ministre, ministre de l'Economie, en collaboration avec les ministres des Finances et du Transport, d'organiser une réunion de mise au point avec les différentes corporations des opérateurs économiques oeuvrant dans le secteur de transport des personnes et des marchandises sur la nécessité de se conformer à la souscription des assurances professionnelles, et au passage régulier aux stations de contrôle technique des véhicules légers et lourds.

Selon le porte-parole du gouvernement, ce nouveau drame, du fait de la défectuosité des engins routiers de transport de grand tonnage et de leurs lourdes conséquences sur le plan socioéconomique, doit interpeler le pouvoir public à tous les échelons. Cette interpellation doit être centrée sur la fermeté et la constance à avoir dans le respect, notamment de ce qui relève du contrôle technique des véhicules lourds et légers ainsi que de la souscription obligatoire à toutes les assurances liées à l'exercice d'une profession, en l'occurrence celle du transport des personnes et des marchandises.

Cinq personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un camion-citerne, transportant du carburant, mardi 8 août, sur la route By-pass au niveau du quartier Righini, commune de Lemba (Kinshasa).

Le feu propagé par l'explosion de ce camion a fait 7 blessés et plusieurs autres dégâts matériels dont l'incendie des boutiques, d'un shop et d'une quincaillerie aux environs du lieu de ce drame.

Cet engin roulant, en provenance du Kongo-Central, avait percuté un poteau des câbles électriques de la SNEL avant de s'exploser.