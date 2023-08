Gabon: L'UNOCA salue la volonté de l'opposition à œuvrer pour les élections pacifiques

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, M. Abdou Abarry, a reçu mardi 8 août 2023, à leur demande, les membres de l'opposition gabonaise réunis au sein de la coalition « Alternance 2023 ». Il s'agit des personnalités suivantes : Mme Paulette Missambo (Union nationale), MM. Alexandre Barro Chambrier (Rassemblement pour la patrie et la modernité), François Ndong Obiang (Réagir), Mike Jocktane (indépendant), Raymond Ndong Sima (indépendant) et Thérence Gnembou Moutsona (Parti du réveil citoyen).

Ces acteurs politiques ont tenu à rencontrer monsieur Abarry pour évoquer la situation générale du Gabon à quelques jours de la présidentielle, des législatives et des locales du 26 août. Le Représentant spécial a pris note de leurs préoccupations ainsi que des démarches engagées auprès des institutions compétentes pour plaider en faveur d'un processus tenant compte de leurs doléances sur la gouvernance politique et électorale. Ces doléances sont résumées dans un mémorandum remis au Chef de l'UNOCA. Ce dernier a indiqué qu'il jouera son rôle de « courroie de transmission », en portant leurs récriminations à la connaissance des autorités.

Continuer à privilégier le dialogue

En attendant, le Chef de l'UNOCA a salué la volonté des membres de la coalition « Alternance 2023 » à œuvrer pour des élections pacifiques. De même, il a encouragé ses interlocuteurs, tous candidats à la présidentielle, à continuer à privilégier le dialogue et les voies légales pour exprimer leurs revendications. M. Abarry a aussi saisi cette occasion pour réitérer sa disponibilité à offrir les bons offices du Secrétaire général des Nations Unies afin de favoriser un climat de paix et de sécurité avant, pendant et après le scrutin du 26 août, conformément à son mandat. Celui-ci n'intègre pas un soutien quelconque au processus électoral mais est essentiellement orienté vers la prise des mesures préventives pour garantir son caractère pacifique.

Dans ce contexte, monsieur Abarry a rappelé que tout sera mis en œuvre pour que les épisodes de violence, qui ont dans le passé, marqué les élections soient évités à tout prix. Entouré de la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies, Mme Savina Ammassari, il a souligné que le vœu de la famille de l'ONU au Gabon est de vivre des élections dont les résultats reflèteront le ou les choix librement exprimés par le peuple au bout d'un processus crédible, transparent, participatif et sincère.

Il avait déjà transmis ce message fort lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire de renforcement des capacités des journalistes gabonais sur les questions électorales et éthiques organisé du 3 au 5 août à Lambaréné par la Haute autorité de la communication (HAC) avec l'appui de l'UNOCA et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).

Pour la circonstance, il avait insisté sur la place primordiale des hommes et des femmes des médias dans la promotion d'un processus électoral apaisé ainsi que dans la stabilité et le développement durable du Gabon, un « pays qui est et doit demeurer un pays où règne la paix et la quiétude sociale ». La réunion avec les membres de la coalition « Alternance 2023 » fait suite à plusieurs autres tenues ces dernières semaines par le Chef de l'UNOCA avec différentes parties prenantes afin de réfléchir aux voies et moyens d'atteindre cet objectif commun.