Gabon: Journée Internationale de la Jeunesse - Le PAYNCOP et l'OIF en appui aux jeunes candidats aux législatives et aux locales

Le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, section Gabon (PAYNCOP Gabon) a offert, grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), un appui logistique aux jeunes et femmes candidats aux élections municipales et législatives.

C'est le siège de l'OIF qui a servi de cadre à cette cérémonie qui a précédé l'atelier de formation sur le leadership politique des jeunes et des femmes qui s'est tenu pendant deux jours (vendredi 11 et samedi 12 aout). L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la participation politique des jeunes et des femmes qui vise à améliorer leur représentativité dans les instances politiques et décisionnelles.

Occasion pour le PAYNCOP Gabon et l'OIF de célébrer également la journée internationale de la jeunesse qui est commémorée le 12 août de chaque année afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et de valoriser son potentiel en tant que partenaires au développement.

Après Oyem et Franceville, Libreville a été la dernière étape de ce périple entamé il y'a quelques semaines. Environs, près de 500 jeunes et femmes ont été impactés par ce projet à travers plusieurs activités, notamment la formation au leadership politique, les dialogues intergénérationnels, la sensibilisation sur les enjeux électoraux ainsi que l'appui logistique aux candidats, composé de kit de sonorisation portable et de chaises plastiques.

D'après Jerry Bibang, le Coordonnateur du Projet « L'initiative vise à soutenir la participation politique des jeunes et des femmes, conformément aux engagements régionaux, internationaux ainsi que les politiques publiques nationales qui encouragent la participation des jeunes et femmes à la gestion des affaires publiques »

Pour Jovanie Eyengha, candidat aux législatives à Ndjolé, représentant des bénéficiaires, « cette initiative est louable. Nous voulons du fond du cœur remercier doublement le PAYNCOP et l'OIF. D'abord parce qu'ils nous ont permis de renforcer nos capacités sur les questions politiques mais aussi pour l'appui logistique qui nous servira pour les prochains jours »

« Je sors d'ici avec un sentiment de satisfaction et avec beaucoup d'éléments qui me permettront de réajuster ma stratégie politique afin de m'assurer une victoire au sortir de ces élections » a renchérit Violène Iroungui, jeune candidate aux élections municipales pour le compte du parti Union Pour la République (UPR).

« L'OIF est une organisation jeune avec près 320 millions de jeunes. Vous comprenez donc naturellement pourquoi lorsqu'il faut soutenir ou financer une initiative qui concerne la jeunesse, l'OIF n'hésite pas » a expliqué Max Axel Mbounda, représentant du patron du bureau sous régional de l'OIF.

Pour sa part, au nom du Ministère des Affaires étrangères, notamment la Direction Générale de la Francophonie (DGF), Mme Koundy Mbagou Gina a félicité le PAYNCOP Gabon pour l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet qui cadre avec la volonté des plus hautes autorités et les politiques nationales publiques, notamment la Politique Nationale de la Jeunesse, le Programme Gabon Egalité ainsi que la décennie de la femme gabonaise.

Après Libreville, le PAYNCOP Gabon prévoit de déployer également l'appui logistique aux jeunes et femmes candidats à Oyem et Franceville.