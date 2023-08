Congo-Kinshasa: L'Intersyndicale de la SCTP appelle à la relance du trafic fluvial et ferroviaire

L'Intersyndicale de la Société commerciale des transports et ports (SCTP), ex-ONATRA, a appelé, samedi 12 aout, le nouveau comite de gestion à relancer le trafic fluvial et ferroviaire au pays.

Cet appel émane du président de cette structure, Armand Osase qui a tenu un point de presse à Kinshasa.

A cette occasion, il a évoqué le programme d'urgence à lancer rapidement avec 10 bateaux et 20 barges, aussi bien la reprise du trafic ferroviaire express et marchandise entre Kinshasa et Matadi (Kongo-Central).

Armand Osase a également remercié le chef de l'Etat d'avoir confié le conseil d'administration de l'ex-ONATRA a un fils-maison, Mathieu Mananga.

Il s'est réjoui par ailleurs que Felix Tshisekedi ait donné plusieurs instructions pour le relèvement de la SCTP.

« Nous avons notre créance de 207 millions USD. Et cet argent va permettre à la société (NDLR : SCTP) de payer plus de 2000 retraités et de payer aussi une partie du salaire pour des actifs. Le président de la République a pris d'autres décisions pour la reprise du trafic », a poursuivi Armand Osase.