Angola: Carolina Cerqueira salue la contribution de l'ancien député Monteiro Capunga

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a salué samedi les réalisations et la contribution de l'ancien député Monteiro Pinto Capunga, décédé à Lisbonne (Portugal) des suites d'une maladie.

Dans un message de condoléances auquel l'ANGOP a eu accès, Carolina Cerqueira considère l'ancien député comme un défenseur intrépide des idéaux les plus nobles des femmes et des hommes angolais, ayant prêté sa voix forte et sa ferme conviction pour l'idéal d'un Angola prospère, développé et réconcilié.

« Figure charismatique et humble, il s'est toujours consacré à des causes philanthropiques et sociales au profit des populations les plus nécessiteuses, notamment dans la province de Malanje et sa terre natale, Marimba », lit-on dans le message.

Selon le président de l'Assemblée nationale, Monteiro Pinto Capunga a laissé sa marque indélébile sur les pages du système parlementaire angolais.

Carolina Cerqueira adresse, au nom des députés, des employés, des agents et du collectif de l'Assemblée nationale, ses condoléances à sa famille et à ses amis, souhaitant que son souvenir prévale dans la mémoire collective en tant que défenseur intrépide et infatigable de la patrie angolaise.

Né en 1961 dans la municipalité de Marimba, province de Malanje, Monteiro Capunga était député à l'Assemblée nationale et membre du Comité central du MPLA.