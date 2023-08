Congo-Kinshasa: Maniema - Installation du comité provincial de la CIME à Kindu

Le Comité provincial de la Commission d'intégrité et de médiation électorale (CIMÉ) au Maniema a été installé, samedi 12 aout, à Kindu.

Présidée par 1e vice-président national de l'Eglise du Réveil du Congo (ERC), Félix Ponyo, cette structure apolitique entend contribuer à la tenue des élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes et apaisées dans ce coin du pays.

Constituée de 10 membres, la CIME se propose également de prévenir des conflits électoraux de manière juste et équitable.

« Les élections en 2006, 2011 et 2018 s'en sont suivies toujours des conflits. Et c'est pourquoi cette commission est là pour essayer de maîtriser avant, pendant et après les élections qu'il n'y ait pas accès des conflits et que les élections soient crédibles, soient apaisées et que ça soit vraiment dans la loyauté totale. Qu'on évite le plus possible les corruptions criantes pendant ou après les élections », a expliqué évêque Félix Ponyo.

Pour sa part, le commissaire près le gouverneur de province en charge de l'intérieur a exhorté les membres de la CIME à travailler avec abnégation :

« Il est certes vrai que la composante confession religieuse traverse un moment de turbulences qui entraîne une sorte de mutinerie sans précédente qui fragilise la cohésion à son sein. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler tous les acteurs concernés en un sens élevé de patriotisme pour construire une composante unie, efficace et capable de jouer avec abnégation », a conclu Marcel Lembalemba.