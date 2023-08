Ile Maurice: Valse de députés et ministres devant les tribunaux

Durant la semaine écoulée, pas moins de trois députés de la majorité, à savoir Yogida Sawmynaden, Maneesh Gobin et Rajanah Dhaliah, ont comparu devant le tribunal pour deux affaires qui suscitent un grand intérêt. Cependant, ils ne sont pas les seuls membres du gouvernement du MSM à être traînés en justice... On vous rafraîchit la mémoire.

Yogida Sawmynaden ne cesse de faire les gros titres depuis le meurtre du défunt agent du MSM de la circonscription no 8 (Moka-Quartier-Militaire), Soopramanien Kistnen, dont le corps calciné a été retrouvé en octobre 2020 dans un champ de canne à Telfair. Toutefois, l'affaire la plus médiatisée actuellement est celle de Constituency Clerk, qui oppose l'ancien ministre du Commerce à la veuve de Kistnen, Simla.

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a engagé deux accusations formelles à l'encontre de Sawmynaden dans le cadre de cette affaire, nommément pour «forgery of private writing» et «making use of forged private writing». En début de semaine, le député du MSM a comparu dans le box des accusés au tribunal de Port-Louis. Il est à noter qu'auparavant, Yogida Sawmynaden avait déjà comparu à plusieurs reprises devant le tribunal de Moka dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort de Kistnen, puis devant celui de Port-Louis à la suite de la poursuite privée intentée par Simla Kistnen.

Le même jour, les deux autres députés du gouvernement, le ministre Maneesh Gobin et le secrétaire parlementaire privé Rajanah Dhaliah, étaient en Cour suprême pour contester la poursuite privée engagée contre eux par le pandit Vivek Pursun. Ces deux élus de la circonscription no 7 (Piton-Rivière-du- Rempart) sont impliqués dans une affaire alléguant le versement d'un pot-de-vin en échange de l'octroi d'un bail de terrain d'État à Grand-Bassin. Maneesh Gobin est particulièrement visé dans cette affaire, car il est également accusé d'avoir été présent lors d'une fête - baptisée Stag Party ou Cerfgate - sur le terrain de chasse de 251 hectares à Dayot et Mangin, à proximité de Grand-Bassin, et impliquant Franklin.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Yogida Sawmynaden ainsi que ses colistiers de la circonscription no 8, Pravind Jugnauth et Leela Devi Dookun-Luchoomun sont également confrontés à une pétition devant le Conseil privé du roi, déposée par Suren Dayal. Ils sont en attente d'un jugement qui pourrait être rendu en octobre prochain. Pravind Jugnauth a dû se rendre personnellement en Cour suprême à au moins deux reprises dans le cadre de cette affaire.