Cote d'Ivoire: Inauguration du pont «Alassane Ouattara» à Abidjan

Le cinquième pont reliant Cocody au quartier du Plateau à Abidjan a été inauguré ce samedi 12 août en fin de matinée. Pour cette occasion, le président Alassane Ouattara était présent, avec des membres du gouvernement. L'édifice doit permettre de faciliter le trafic souvent dense dans la capitale économique ivoirienne.

C'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, qui a dévoilé sans trop de surprise le nom du cinquième pont d'Abidjan, qu'il faut désormais appeler « pont Alassane Ouattara ». Le ministre a présenté cela comme le fruit d'un sondage auprès de la population.

00:47 Amédé Koffi Kouakou annonce que le pont reliant Cocody au Plateau à Abidjan porte le nom d'«Alassane Ouattara»

Youenn Gourlay Le président ivoirien s'en est honoré et a accepté la proposition, soulignant le fait qu'il avait pensé, pour sa part, à un autre nom pour ce pont, qu'il n'a pas souhaité dévoiler.

Devant un parterre d'officiels, de chefs traditionnels et de militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Alassane Ouattara a chaudement félicité Pierre Fakhoury, l'architecte ivoiro-libanais, pour cet ouvrage d'1,6 kilomètre, dont 630 mètres de pont, composé de haubans et d'un immense pylône de plus de 100 mètres de haut rappelant l'architecture de la cathédrale Saint-Paul.

« Ce pont vaut plusieurs autres mandats »

Le chef de l'État s'est également permis ce que certains appelleront un trait d'humour, d'autres un message politique : « À l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bedié, mon aîné avait dit : "Cet ouvrage vaut un autre mandat." Moi, je dirais que ce pont vaut plusieurs autres mandats. »

La mise en oeuvre, réalisée par le Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD) et l'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation, a pris quatre ans au lieu des deux initialement prévus, en raison d'erreurs de calcul et du Covid-19. La réalisation de ce pont a généré 3 000 emplois, et le coût global de l'ouvrage se chiffre à 113 milliards de francs CFA (172,2 millions d'euros).

Après les discours, le dévoilement de la plaque et la coupure du ruban, le cortège présidentiel et gouvernemental a ainsi inauguré le pont en effectuant la première traversée. Censé décongestionner le trafic routier de la ville, le pont devrait être quotidiennement emprunté par 30 000 à 50 000 véhicules.