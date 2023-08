Ile Maurice: Dooshiant Ramluckhun - «Dubaï change overnight. Ici, nous assistons à des inaugurations overnight»

interview

Dooshiant Ramluckhun est conseiller municipal depuis 2015 et a été désigné maire de Quatre-Bornes le 31 mai dernier. Il passe en revue les projets en cours et donne notamment son point de vue sur la politique. Mais c'est surtout l'incident survenu en 2016 - il est accusé d'avoir tiré sur un homme qui volait dans son supermarché - qui le propulse cette fois au-devant de l'actualité...

Vous êtes accusé d'avoir tiré sur un habitant de Trèfles en 2016, après que ce dernier a commis un vol dans votre supermarché. Vous vous croyez au Far West ?

Je préfère ne pas m'étendre sur ce sujet, car l'affaire est en cour. Toutefois, je tiens à souligner que je continuerais mon engagement pour le bien-être de la ville de Quatre-Bornes.

Cela fait désormais près de deux mois que vous êtes le nouveau maire de Quatre-Bornes, justement... Cela faisait un moment que vous attendiez ce poste, n'est-ce pas ?

Je tiens à vous informer que je travaille pour le bien-être des citoyens depuis 2015, aussi bien pour la ville de Quatre-Bornes qu'en général. Je suis toujours disponible et j'apporte mon aide en toutes circonstances, notamment lors des inondations. On peut toujours compter sur moi. Je souhaite exprimer ma gratitude envers le Premier ministre pour m'avoir fait confiance en me nommant maire, et je tiens à ajouter que je m'efforcerai de veiller au bon fonctionnement de la municipalité.

Parlons des municipales, tiens. Ne pensez-vous pas qu'il était important d'organiser des élections à proprement parler, afin de permettre aux électeurs d'exprimer leur choix ?

Je pense personnellement que cela constituerait un gaspillage de fonds publics, étant donné que des réformes en ce sens sont en cours. Des propositions sont actuellement à l'étude, et un comité présidé par Joe Lesjongard, mis en place par le gouvernement, travaille activement sur ce dossier. De plus, il me semble préférable d'organiser les élections municipales en même temps que les élections générales, qui auront lieu prochainement.

Pourquoi ces municipales ont-elles été reportées ? Le MSM craint-il le verdict des électeurs ?

Non, non, nous n'avons pas peur...

Vous avez occupé le poste d'adjoint au maire pendant plusieurs années avant cela. Qu'avez-vous concrètement réalisé en faveur des habitants de la ville des Fleurs ?

Plusieurs projets ont été mis en place. Je tiens à souligner que notre comité a été très à l'écoute et que les travaux se poursuivent de manière ininterrompue. Par exemple, il y a eu le relocalisation des marchands ambulants au food court, où ils sont à l'abri des intempéries et disposent d'un éclairage adéquat. Nous avons apporté notre soutien là où cela était nécessaire.

L'arrivée du métro a entraîné une augmentation de la congestion dans la ville, selon certains. Alors que l'espace était déjà limité, notamment sur la route St. Jean, où la circulation est devenue plus difficile. Quel est votre point de vue à ce sujet ?

Il y a des heures de pointe comme partout ailleurs. Ce n'est pas spécifique à St. Jean. Au contraire, je considère que le métro a amélioré la vie des habitants de Quatre-Bornes, et les infrastructures telles que l'Urban Terminal contribueront au développement de notre ville. On dit souvent que Dubaï change overnight. Ici, à Maurice, nous assistons à des inaugurations overnight, ce qui est bénéfique pour nos citoyens.

Routes non asphaltées, lampadaires non entretenus, le marché inondé lors de fortes pluies, quelles sont vos priorités ?

Il est essentiel de mettre en place une base solide en premier lieu. Je l'ai toujours affirmé. Cela concerne principalement l'entretien des routes et de l'éclairage public, ainsi que l'amélioration de la collecte des déchets. De plus, un terrain de futsal verra bientôt le jour à Ebène. Le SAJ Recreational Centre ouvrira également ses portes prochainement. Nous attendons que le Premier ministre nous communique une date pour procéder à son inauguration.

Pensez-vous que les ressources financières font défaut pour la réalisation des projets ?

Lorsque des projets sont nécessaires pour améliorer la vie de nos citoyens, nous avons toujours la possibilité de solliciter le ministère des Collectivités locales ainsi que le ministère des Finances. Nous mettons en oeuvre les projets les plus urgents avec les moyens dont nous disposons actuellement.

Diriez-vous que les municipalités fonctionnent de manière indépendante et apolitique ?

Absolument. Les idées sont de notre propre initiative. De plus, nous n'avons pas à subir de pressions extérieures. Nous travaillons dans la transparence, l'intégrité et l'honnêteté. L'équipe de conseillers collabore étroitement. Je tiens à souligner que nous bénéficions du soutien des quelque 800 employés de la municipalité.

Une photo de vous a été publiée sur la page officielle de Pravind Jugnauth. Cela vous a-t-il procuré de la satisfaction ?

Cela m'a procuré énormément de satisfaction. Je fais la fierté de mes parents. Comme je l'ai mentionné, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour cette ville. Je suis heureux. L'important dans la vie est d'être reconnu pour ses actions positives.

Pensez-vous que les élus de la circonscription no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes) sont suffisamment présents sur le terrain ?

Kavy Ramano et Tania Diolle contribuent de diverses manières. Ils apportent leur contribution de coeur (sic).

Et les autres élus de Quatre-Bornes, alors ?

Je suis également disposé à collaborer avec eux s'ils me font part de leurs problèmes. Notre objectif commun est de progresser ensemble. Moi, je suis là pour tous...

Envisagez-vous de vous porter candidat lors des prochaines élections générales ?

J'aurais bien aimé, en effet. Cependant, cela relève de la décision du Premier ministre. Je vais continuer à travailler pour ma ville avant tout, et nous verrons ensuite pour les législatives.

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

Toujours engagé au service de Quatre-Bornes. Je suis né ici, et c'est ici que je finirai mes jours. Nous tenterons de poursuivre le développement de la ville. Même si je ne suis plus conseiller municipal ou maire, je continuerai à apporter ma contribution en tant que citoyen.

Bio data

Passionné par la couleur orange...

Cet habitant de Quatre-Bornes, âgé de 39 ans, est le propriétaire du supermarché Super Unic Co Ltd ainsi que de RM Garden à Trianon. Fiancé, il a également une petite soeur et a fait des études en Marketing et Management. Passionné par la couleur orange, il affirme sa fidélité au MSM. «Je n'ai qu'un seul parti.»