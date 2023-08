Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Aout 2023

Sénégal : Dakar- Révélations sur la tentative d’actes terroristes déjouée par les Fds

La Police a déjoué un projet d’attentats dans la capitale, en arrêtant une quinzaine d’individus, vendredi dernier. Mais son enquête a été quelque peu compromise, puisque plusieurs autres malfaiteurs sont passés entre les mailles du filet après l’annonce de l’arrestation de leurs acolytes présumés sur Anita TV. Selon « SourceA » qui relate cette affaire dans sa parution de ce lundi, la police, qui était informée du sale coup présumé, avait décidé de filer les malfaiteurs jusqu’à Dakar pour connaître la totalité des membres du groupe. Le journal ajoute que l’enquête a été quelque peu compromise par Anita tv qui a fuité l’arrestation de 11 des individus de la bande. (Source : adakar.com)

Togo : Crise au Niger- Faure Gnassingbé interdit l’utilisation de l’espace aérien togolais

Le président togolais Faure Gnassingbé aurait interdit l'utilisation de l'espace aérien de son pays pour la coordination de la force d'attente de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéoa), indiquent des sources diplomatiques selon Confidentiel Afrique le samedi 12 août 2023. Face à cette décision de l'Etat togolais, l'Élysée aurait informé les Chefs d'État Macky Sall, Alassane Ouattara, Tinubu Bola et Embalo Sissoko de ce choix.Cette information survient après que le Tchad a également refusé d'autoriser l'utilisation de son espace aérien dans le contexte de la force d'attente de la Cédéao. De même, Tinubu Bola du Nigéria fait face à des obstacles internes, notamment des oppositions de son propre parti politique et d'une grande partie des sénateurs nigérians, qui rejettent l'intervention militaire de la Cédéao. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Attaque à Nohao- Des jeunes ivoiriens parmi les victimes

Trois jeunes qui vivaient respectueusement à Bondoukou, Sorobango et Kanguelé dans la région de Gontougo en Côte d’Ivoire ont été tués lors d’une attaque terroriste au Burkina Faso, le dimanche 6 août 2023.En effet, ces jeunes étaient parmi les vingtaines de personnes tuées lors d’une attaque de djihadistes soupçonnés à Nohao, à proximité de la ville de Bittou, dans la région du Centre-Est frontalière avec le Togo. Selon Coulibaly Salia, un électricien, la mort de son collègue les a bouleversés. » Sa mort a semé la consternation parmi les mécaniciens. La douleur qu’on vit en ce moment est inexplicable », s’est-il exprimé. L’une des victimes, Affien Etienne, originaire d’Aniassué, et résidant avec sa famille au quartier Zanzan, situé dans la ville de Bondoukou est allé à l’étranger pour effectuer des achats de voitures, car il vend des pièces détachées. Sur le chemin du retour, la voiture personnelle et le minicar qu’ils conduisaient ont été incendiés. En réponse à ce drame, les autorités préfectorales de cette ville ont dépêché une équipe de forces de l’ordre afin de mieux comprendre les circonstances. (Source :aouaga.com)

Niger : Pour « haute trahison » - Bazoum visé par des poursuites…

Au Niger, la junte qui s’est emparée du Pouvoir le 26 juillet dernier, menace d’engager des poursuites contre le président déchu Mohamed Bazoum, pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté intérieure et extérieure ». « Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour des preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger », a annoncé dimanche 13 août 2023 dans la soirée, le colonel-major Amadou Abdramane, porte-parole de la junte. Elle prétend que Mohamed Bazoum n’est pas séquestré et reçoit régulièrement son médecin. (Source : africaguinee.com)

Rca : Justice- Un ancien président du Conseil national de transition condamné à 5 ans de prison

La justice centrafricaine l’a reconnu coupable d’incitation à la haine et à la révolte contre les institutions de l’Etat. « Dans un verdict rendu public, le 4 août 2023, par le tribunal de grande instance de Bangui, Ferdinand Alexandre Nguendet et Charly Rodrigue Kokama ont été condamnés à 5 ans de prison par contumace », a rapporté dans un article jeudi 10 aout, Radio Ndeke Luka de la Rca. Selon le verdict du tribunal de grande instance de Bangui qui avait ouvert en juin dernier une information judiciaire, l’ancien président du Conseil national de transition, Ferdinand Alexandre Nguendet et Rodrigue Charly Mokounambi Kokama « ont été jugés pour appel à l’insurrection armée et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ». (Source : abangui.com)

Cote d’Ivoire : Non-respect des normes de qualité - Une fabrique de produits laitiers fermée

La Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Sogedi), en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, a fait une descente à la zone industrielle de Yopougon. Une usine spécialisée dans la fabrication de produits laitiers (General food) a été fermée temporairement pour non-respect des conditions d’hygiène alimentaire et de production. C’était hier, au cours d’une opération menée par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Sogedi), en collaboration avec le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, à la zone industrielle de Yopougon. Les ustensiles utilisés pour la confection des produits sont exposés à l’air libre. La zone de production n’est pas stérilisée. La marmite servant à fondre le chocolat n’est pas hermétiquement fermée. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Elections - Le bulletin unique validé par la Cour constitutionnelle

Au Gabon, les prochaines élections se feront avec le bulletin unique. La Cour constitutionnelle a rejeté, samedi 12 août, les requêtes de l'opposition qui estime que le bulletin choisi, une feuille de papier où seront présentés les candidats pour chaque élection - présidentielle, législatives et locales - ne respecte pas la séparation des pouvoirs. « Aucun des moyens invoqués par les requérants n'ayant prospéré, leurs requêtes sont rejetées », indique la Cour dans sa décision. Pour le Centre gabonais des élections (Cge) qui est à l'origine du nouveau système de vote, le bulletin unique est une véritable innovation. Les élections sont prévues le 26 août. (Source : Rfi)

Mali : Transport aérien- Air France prolonge la suspension de ses liaisons avec Bamako et Ouagadougou

La compagnie aérienne Air France a prolongé la suspension de ses liaisons avec Bamako et Ouagadougou, jusqu’au 18 août, rapporte vendredi la presse Française. Les vols depuis et vers le Niger sont quant à eux toujours suspendus "jusqu’à nouvel ordre" en raison de la fermeture de l’espace aérien nigérien décidée par les autorités du Cnsp (conseil national pour la sauvegarde de la patrie). Des temps de vols allongés de 15 mn à 2 heures sont toujours à prévoir pour les liaisons avec l’Afrique subsaharienne. En parallèle de cette annonce, la presse malienne indique que l’agence nationale de l’aviation civile malienne a décidé d’annuler l’autorisation d'exploitation de vols du programme « saison Eté 2023 » d’Air France et prévient la compagnie que ses créneaux pourraient être accordés à une autre compagnie qui le solliciterait. (Source : abamako.com)

Gestion des quartiers et districts- Les dessous du décret polémique du colonel Doumbouya…

La décision du colonel Mamadi Doumbouya de confier la nomination des chefs de quartier et district continue d’alimenter la controverse en Guinée. Au sein de la classe politique, même ceux qui sont taxés d’être proches du Cnrd rejettent le décret, qui, à leurs yeux cache des intentions fumeuses. Certains comptent attaquer l’acte du président de la transition, devant la chambre administrative de la Cour Suprême. Quels sont les dessous dudit décret ? africaguinee.com lève un coin du voile sur ce qui a amené le président de la transition.« Contrairement à ce que certains disent, ce décret n’a pas été pris au hasard. C’est le fruit d’une réflexion bien murie pour renforcer la gouvernance locale. Que les gens se détrompent, la désignation des membres des Conseils ne se fera pas en un claquement de doigt. Un travail sérieux se fera en amont et en aval », explique une source gouvernementale.