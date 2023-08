Ile Maurice: Pain rassis et crachats - Franklin déguste-t-il vraiment en prison ?

Jean Hubert Celerine, alias Franklin, a fait des 'révélations' sur ses conditions de détention à la prison de Melrose lors de sa comparution au tribunal de Port-Louis cette semaine. Alors que certains considèrent cela comme une tentative de la part du présumé trafiquant de drogue de s'attirer de la 'sympathie', la question sur la vie en milieu carcéral suscite la curiosité.

Franklin est détenu à la prison de haute sécurité de l'Eastern High Security à Melrose. Selon cet habitant de RivièreNoire, il vivrait un véritable enfer depuis son incarcération. Son avocat, Me Yatin Varma, a déclaré à sa sortie de cour que Franklin était enfermé dans sa cellule la majeure partie du temps, soit presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En outre, le détenu aurait signalé que les gardiens de prison cracheraient dans sa nourriture et qu'il aurait droit à du pain rassis. La commission des droits de l'Homme a été informée des conditions de détention de son client, a ajouté Me Varma, soulignant qu'il n'était pas acceptable de traiter une personne qui est en détention provisoire de la sorte. Il est à noter que des membres de la National Prevention Mechanism Division se sont même rendus à la prison pour recueillir une plainte de Franklin à ce sujet.

Depuis, les gardiens de prison sont montés au créneau et affirment que Franklin se trouve dans une unité de ségrégation pour sa propre sécurité. «Il n'est pas du tout enfermé 24/7, c'est faux. Il dispose de temps pour circuler dans la cour extérieure, respirer l'air frais et faire de l'exercice», déclarent des sources internes. En ce qui concerne la nourriture servie avec une «attention spéciale», comme l'a décrit Franklin, nos sources soutiennent qu'elles n'ont rien à gagner à cracher dans la nourriture des détenus. «Peut-être pour des détenus condamnés pour viol ou meurtre d'enfant, de femme, etc., certains gardiens peuvent le faire, car leurs actes suscitent un dégoût profond, mais pas nécessairement envers les trafiquants de drogue. Nous en avons vu défiler des centaines, et nous n'avons jamais fait cela, allez leur demander...»

Quant au pain rassis, il convient de rappeler qu'il est en prison, font valoir nos sources. «S'attendait-il à du caviar et du champagne ? La qualité du pain est bonne, et aucun autre détenu ne s'est plaint à ce sujet. Nous avons entendu dire qu'une enquête est en cours, attendons les résultats», soulignent les gardiens de prison avec qui nous avons parlé. Ils expliquent également que l'hygiène est plus que satisfaisante à Melrose, bien plus qu'à d'autres endroits. «Cette prison est très bien entretenue. Franklin devrait se considérer chanceux d'être ici.»

Cependant, certains ont un discours totalement différent et estiment qu'il est important de préserver la dignité d'une personne, même si elle est incarcérée. «Il est vrai que parfois, les gardiens de prison sont influencés par les médias. Le cas de Franklin a été largement médiatisé, et il est possible qu'il y ait des préjugés à son égard. Le trafic de drogue fait des ravages, bien que Franklin n'ait pas encore été jugé à Maurice pour ce délit. Il y a eu des cas où la nourriture laissait à désirer en prison - elle est souvent mal cuite - mais je n'ai pas entendu parler de crachats. De plus, c'est difficile à prouver», conclut un ancien gardien.