Ile Maurice: Pravind Jugnauth aux jeunes - «Mo sinser dan mo bann parol»

Des jeunes ont fait le déplacement en grand nombre au Sun Trust hier, surtout pour écouter le message du leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth.

Ce dernier a félicité ceux présents à ce rassemblement - qui avait pour thème «Zeness nou lavenir» - et il a laissé entendre que rien que par la présence de ces jeunes, le MSM a mis K.-O. ses opposants.

Le leader du parti soleil a soutenu que ce rassemblement était organisé dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire du MSM mais aussi pour célébrer le développement du pays. Et selon lui, c'est le MSM qui a plus contribué que n'importe quel parti à l'avancement de Maurice, tout en rendant hommage à sir Anerood Jugnauth (SAJ). Pravind Jugnauth a qualifié ce dernier d'homme de vision, qui a su faire construire un quartier général - le Sun Trust - dont il est fier. Dans la même foulée, Pravind Jugnauth a soutenu que malgré le fait qu'il était au sommet, SAJ lui a passé le flambeau, non pas en tant que fils mais en tant que quelqu'un d'un parti qui a été plébiscité par l'électorat.

Le chef de file du MSM s'est qualifié de personne «droite». D'ajouter : «Mo sinser dan mo bann parol. L'exemple vient d'en haut. J'ai toujours de la conviction dans ce que je fais.». Juste auparavant, il a demandé aux dames de respecter les hommes et surtout aux hommes de respecter les femmes. «Foldé pas suive bann bourik.» Pravind Jugnauth a soutenu qu'il a encore de l'énergie pour oeuvrer pour le pays et il a lancé un appel aux jeunes pour qu'ils fassent plus d'efforts et pour qu'ils travaillent plus dur afin d'aider Maurice à progresser davantage. Il a parlé de son combat contre la drogue, la fraude et la corruption et a lancé un appel aux jeunes pour manger équilibré. «Ne prenez pas d'alcool et ne fumez pas.»

Il a souligné que son gouvernement a une vision pour le pays et il a fait référence à la construction d'une voie destinée aux cyclistes sur toutes les nouvelles routes. «Réfléchissez bien. Faites votre jugement. Analysez notre bilan et comparez-le aux autres et vous verrez quel genre de personnes nous sommes.» Le leader du MSM n'a pas manqué d'énumérer les décisions et mesures prises en faveur des jeunes, notamment l'éducation gratuite au niveau du pré-primaire à partir de janvier prochain, une somme de Rs 2 000 accordée à un bébé dès sa naissance jusqu'à l'âge de trois ans, le rétablissement du paiement des frais d'examens pour les élèves du SC et du HSC, l'Independence Allowance de Rs 20 000 et la prise en charge des frais médicaux pour les personnes souffrant du cancer, entre autres.

A noter que les jeunes - enthousiastes - se sont montrés très, trop bruyants par moments. Ainsi, à plusieurs reprises, ils ont été priés de baisser le ton, surtout pour écouter le message du leader du parti soleil, par un temps pluvieux sur la capitale lors de ce samedi après-midi.