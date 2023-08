Ile Maurice: Sorcellerie - Son époux et sa belle-mère l'auraient forcée à avaler de l'urine de vache

Une jeune femme âgée de 18 ans a eu le courage de briser le silence. Elle a porté plainte au poste de police de Vacoas, et l'affaire a été transférée au poste de police de Grand-Bois.

Une enquête a été ouverte pour mauvais traitements envers le conjoint. Mariée depuis deux mois, elle affirme que sa belle-mère ainsi que son époux, âgé de 20 ans, l'ont «utilisée» pour pratiquer de la sorcellerie et qu'après avoir achevé plusieurs rituels, ils ont voulu se débarrasser d'elle. Cependant, elle a réussi à s'échapper et s'est réfugiée chez ses parents, à Henrietta.

Tout a commencé en mars de cette année, selon la jeune femme. Un jour, alors qu'elle se trouvait au domicile du jeune homme, ce dernier l'a traînée de force au domicile d'une certaine Babita à Rose-Belle. Sur place, cette dernière l'aurait forcée à avaler du camphre, à ingérer de l'urine de vache et aurait frotté du fumier sur son corps. Au retour du jeune homme, ce dernier l'aurait ligotée sur une chaise et l'aurait contrainte à avaler plusieurs pilules avant qu'elle ne perde connaissance.

Quelque temps après, elle a décidé d'épouser le jeune homme malgré l'opposition de ses parents. Son époux est devenu de plus en plus violent envers elle, au point où elle a dû solliciter l'aide de ses parents. Cependant, selon les proches, elle finissait toujours par pardonner au jeune homme. Mais l'incident du mois dernier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce jour-là, aux alentours de midi, alors qu'elle se trouvait au domicile de son époux à La Flora, sa belle-mère est arrivée et l'a conduite de force au domicile de Babita. Cette dernière aurait affirmé qu'ils avaient accompli tous les «travay» nécessaires et qu'ils n'avaient plus besoin d'elle. Le même jour, en rentrant chez elle, son époux et sa belle-mère l'auraient menacée à l'aide d'un couteau. «Zot in dir zot pou touy li, parski zot népli bizin li aster», confie un proche de la jeune femme. À la tombée de la nuit, elle a attendu un moment d'inattention de son époux et de la mère de ce dernier pour s'enfuir.

%

Un proche de la jeune fille explique que les parents de celle-ci désapprouvaient cette union. «Le jeune homme n'est pas quelqu'un de stable, il ne travaille pas. Li ti toulétan paret lous, mé tifi-la in fer latet lipié pou maryé ek li.» La jeune femme avait même quitté le domicile familial pour rejoindre le domicile du jeune homme. «Elle s'est rendue à la police pour faire part de son intention. À plusieurs reprises, ses parents se sont rendus chez le jeune homme pour que la jeune femme puisse rentrer chez elle», confie notre interlocuteur. «Aujourd'hui elle en paie les conséquences.»