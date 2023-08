Ile Maurice: Le leader du Reform Party - «Pa kapav tir Pravind met Navin !»

Les sympathisants et activistes du Mouvement socialiste militant (MSM) ont sans doute ri sous cape vendredi soir... Cela après avoir écouté le leader du Reform Party (RP) Roshi Bhadain, qui tenait un rassemblement à Petite-Rivière. En effet, le leader du RP a davantage ciblé le duo Ramgoolam-Bérenger que Pravind Jugnauth.

Certes, il a émis des critiques contre le Premier ministre, mais la virulence avec laquelle il s'est attaqué à Paul Bérenger et surtout à Navin Ramgoolam donne l'impression qu'il serait un pion important pour le MSM et ses petits alliés lors des prochaines législatives... Ou peut-être pense-t-il déjà que l'alliance de l'opposition sera victorieuse aux prochaines élections générales, d'où sa décision de trouver en elle la concurrente à battre...

Roshi Bhadain a tenté de justifier sa sortie contre les leaders des Rouges et Mauves en faisant ressortir que cette opposition croit en une victoire de 60-0. «Mé si zot pansé pour ganyé par 60-0, ki fer zot dir ki bann parti extraparlementaires pé diviz lopozision ? » Notons par ailleurs qu'il a félicité Xavier-Luc Duval et a demandé à l'assistance présente d'en faire de même pour le leader des Bleus, qui selon lui fait un excellent travail comme leader de l'opposition, acculant souvent le gouvernement.

Pour ce congrès à Petite-Rivière vendredi, Roshi Bhadain a, qui plus est, adopté un nouveau style. Avec une entrée fracassante, en fanfare, entouré des sympathisants, prenant un bain de foule jusqu'à l'estrade au son d'une chanson en bhojpuri à sa gloire, guirlandes au cou. Il présente une quinzaine de candidats et annonce que d'autres personnes démissionneront de leurs postes pour donner un coup de main à son parti. Parmi elles, il annonce des journalistes et un candidat choc dans la circonscription de BeauBassin-Petite-Rivière (no 20).

Le leader du RP, candidat du MSM en 2014, adopte la stratégie qui a été une des forces de frappe de l'alliance Lepep aux élections de cette année-là. C'est-à-dire l'utilisation de clips et vidéos, montrant surtout Paul Bérenger critiquant Navin Ramgoolam. Il rappelle cette conférence de presse du 25 février 2021, lors de laquelle il était présent, et quand Paul Bérenger avait trouvé en Navin Ramgoolam un poids lourd pour présenter comme Premier ministre.

«Nothing personal !» avait dit le chef de file des Mauves, a fait ressortir Roshi Bhadain. «Comment Paul Bérenger peut-il accepter Navin Ramgoolam comme Premier ministre» s'est-il demandé, avant d'ajouter que le slogan «Ni Pravind ni Navin» a été inventé par le leader du Mouvement militant mauricien (MMM) lui-même...

Interrogé hier au sujet de ses sorties contre Bérenger et Ramgoolam, Roshi Bhadain a fait ressortir que pendant de longues minutes, au début de son intervention, il a tiré à boulets rouges sur Pravind Juganuth. «Je l'ai même traité de menteur et j'ai donné des détails sur l'affaire Angus Road.» Il a tenu à rappeler, une fois de plus, que le slogan «Ni Pravind ni Navin» est une trouvaille de Paul Bérenger.

«Oui, j'ai démontré que Paul Bérenger, tout en s'asseyant avec Xavier-Luc Duval, Nando Bodha et moi au sein de l'Entente de l'Espoir,négociait avecNavin Ramgoolam et quand je lui ai dit cela, il m'a dit, 'bizin konn navigué, twa to ankor zenn twa'.» Roshi Bhdain a indiqué que lors de ses prochains congrès, il continuera également à critiquer Navin Ramgoolam et Pravind Jugnauth. «Pa kapav tir Pravind met Navin !»

Par ailleurs, répondant à une question à l'effet que quelqu'un qui aspire à devenir Premier ministre ne peut menacer un auditeur de poursuite sur un ton arrogant, il répondra ceci : «Je sais que c'est une question plantée. Je connais bien l'auditeur et c'est pour cette raison que je lui ai répondu de cette manière, car je le répète, je ne suis pas responsable de la disparition de la BAI.»