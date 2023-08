Algérie: Incendies à Hawaï - Le président de la République présente ses condoléances au président Joe Biden

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi soir un message de condoléances et de compassion à son homologue américain, Joe Biden, suite aux récents feux de forêts ayant frappé l'île de Maui dans l'Etat d'Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés.

"J'aimerais vous exprimer ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple américain ami mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion suite aux récents feux de forêts ayant frappé l'île de Maui dans l'Etat d'Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés", lit-on dans le message du président de la République.

"Tout en partageant les sentiments de peine et de tristesse avec les familles des victimes, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés, et vous assure de la solidarité de l'Algérie, gouvernement et peuple, en ces douloureuses circonstances. Recevez Monsieur le Président l'expression de ma parfaite considération", a écrit le Président Tebboune.