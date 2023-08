Algérie: Inondations et effondrements de terrain en Chine - Le président de la République présente ses condoléances au Président Xi Jinping

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, samedi, un message de condoléances et de compassion au président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, suite aux inondations et effondrements de terrain survenus au nord du pays et qui ont fait plusieurs morts, blessés et disparus.

"J'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle des inondations et des effondrements de terrain survenus au nord de la Chine, et qui ont fait plusieurs morts, blessés et disparus", lit-on dans le message du Président Tebboune.

"En cette douloureuse circonstance, j'aimerais vous exprimer ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple chinois ami mes sincères condoléances, et mes voeux de prompt rétablissement aux blessés", a ajouté le président de la République.

"Tout en vous assurant de la solidarité de l'Algérie en ces conditions difficiles, recevez, monsieur le Président l'expression de ma parfaite considération", a conclu le Président Tebboune.