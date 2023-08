Ile Maurice: Drame à Vallée-des-Prêtres - Un ado de 18 ans tue sa grand-mère de plusieurs coups de couteau

Dans cette rubrique hebdomadaire, nous revenons sur des disparitions, des faits divers ou des crimes qui ont été perpétrés il y a plusieurs semaines, mois, voire années... Des drames qui ont marqué les esprits et qui ont bouleversé des vies à tout jamais...

Dans l'après-midi du 22 août 2019, une macabre découverte est faite à Vallée-des-Prêtres, détruisant une famille. Dans un coin de son domicile, le corps sans vie de Mohinee Devi Mohorun, âgée de 61 ans, git dans une mare de sang lorsque des pompiers et des policiers du poste de police d'Abercrombie, ainsi que les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Nord, se rendent sur place. Le meurtrier n'est autre qu'Aaashish Runomally, le petit-fils de Mohinee. Il est âgé de 18 ans et vivait avec sa mère dans une autre maison dans la même cour que Mohinee Devi Mohorun, sa grand-mère maternelle, suite à la séparation de ses parents.

Deux jours avant le drame, soit le 20 août 2019, le jeune Aashish Runomally se serait rendu chez sa grand-mère pour lui voler Rs 275, somme qu'il comptait dépenser pour acheter des cigarettes et de la nourriture. Cependant, le 22 août, Aashish Runomally était chez lui lorsque sa grand-mère Mohinee Devi Mohurun serait venue le gifler et le réprimander pour avoir volé son argent. La sexagénaire aurait également menacé de porter plainte à la police et d'informer sa mère, ses proches et ses voisins de ce vol.

Aashish Runomally aurait imploré en vain le pardon de sa grand-mère, ce qui l'aurait encore plus énervé. L'adolescent a alors pris un couteau dans la cuisine et s'est dirigé vers la maison de sa grand-mère. Il l'aurait de nouveau suppliée de lui pardonner, mais sa grand-mère l'a rabroué. C'est à ce moment-là qu'Aashish Runomally, furieux, aurait porté plusieurs coups à sa grand-mère Mohinee Mohorun, avant de la poignarder. Il l'a poignardée deux fois dans le dos, puis, lorsque sa victime s'est tournée vers lui, il l'a blessée à la joue. Finalement, il l'a poignardée au cou et à la poitrine, lui ôtant la vie.

Incendie prémédité

Se rendant compte qu'il avait commis un acte irréparable, Aashish Runomally a mis le feu aux vêtements qui se trouvaient près de la machine à laver dans la maison de sa grand-mère, dans le but de provoquer un incendie et d'effacer les preuves de son méfait. Il a également dérobé le sac de sa grand-mère, contenant une somme de Rs 1 950. Aashish Runomally a ensuite appelé les pompiers pour signaler «l'incendie». Lorsque les pompiers et pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont tout de suite soupçonné qu'il y avait maldonne, car le corps de Mohinee Mohorun ne se trouvait pas dans la pièce où le feu s'était déclaré. De plus, le cadavre ne présentait aucune trace de brûlure et portait des blessures. La thèse d'un foul play a donc été privilégiée.

L'autopsie, réalisée par le chef du département médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, et le Dr Maxwell Monvoisin, a d'ailleurs attribué le décès de Mohinee Devi Mohorun à des «plaies par arme blanche». Aashish Runomally a été arrêté par la suite et a avoué son acte. Il a été provisoirement inculpé de meurtre et l'enquête a été confiée à la Major Crime Investigation Team.

Prononçant son verdict dans cette affaire le 12 octobre 2021, le juge Iqbal Maghooa, siégeant aux assises, a reconnu Aashish Runomally coupable de l'accusation qui pesait sur lui. Le juge a souligné que la peine infligée devait refléter la sévérité nécessaire pour envoyer un signal fort à la société et dissuader d'éventuels criminels. Dans cette affaire, une peine de prison substantielle était appropriée. «Le crime a été commis contre une femme âgée, vulnérable et sans défense, la grand-mère de l'accusé, qui a été assassinée de manière significativement violente et brutale. Malgré leur proximité et le fait qu'ils vivaient dans la même cour, au lieu de la protéger, l'accusé a commis cet acte atroce», a souligné le juge.

Le juge a tout de même pris en compte, entre autres éléments, le fait qu'Aashish Runomally n'avait que 18 ans, qu'il avait avoué sa culpabilité et coopéré avec la police, qu'il s'était excusé dans ses déclarations faites quelques jours après le drame, et qu'il avait rapidement plaidé coupable de l'accusation de meurtre portée contre lui. Aashish Runomally a été condamné à 35 ans de prison...