Burkina Faso: Concours directs 2023 - Plus de 7 200 postes à pourvoir

Le lancement officiel des épreuves de composition des concours directs au titre de l'année 2023 a eu lieu, le samedi 12 août 2023 à Ouagadougou.

C'est parti pour les épreuves de composition des concours directs 2023. Le top départ a été donné par le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, en présence d'autres membres du gouvernement. C'était, le samedi 12 août 2023 à Ouagadougou, à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM). « Les concours d'aujourd'hui vont se dérouler dans les 13 régions de notre pays. Le gouvernement a pris les dispositions malgré les difficultés sécuritaires, la pression budgétaire de concéder à ce que nous ayons 7 218 postes à pourvoir cette année. Au niveau des candidatures, nous avons pu enregistrer 1 969 736 candidatures», a confié le ministre d'Etat. Il a par ailleurs encouragé les candidats et rappelé les principes auxquels est attaché le gouvernement.

«La transparence, l'équité et le sérieux dans l'organisation des textes pour recruter la ressource humaine doivent être de mise», a-t-il cité, mettant en garde quiconque les transgresserait. « Nous réitérons notre ferme volonté à faire en sorte que toute attitude qui ne serait pas conforme aux règles édictées, l'intéressé, qu'il soit un candidat, qu'il soit un examinateur, un directeur ou même un ministre, répondra de ses actes», a-t-il averti. Le président du comité de pilotage des concours directs de la Fonction publique, Hamidou Sawadogo, et secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a expliqué qu'avec la nouvelle plateforme (e-concours) développée par les compétences du ministère, les résultats seront meilleurs comparativement à ceux de l'année dernière. «Cette année, il y a une nouvelle plateforme qui a été développée par des compétences à l'interne. Grâce à cette nouvelle plateforme, nous avons déjà les résultats du recrutement des 2 000 agents des eaux et forêts. Nous espérons que cela va continuer ainsi pour nous permettre d'avoir très rapidement les autres résultats», a-t-il souhaité.