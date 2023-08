Burkina Faso: Contrat d'objectifs - Le Premier ministre évalue ses ministres

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela évalue, du vendredi 11 au lundi 14 août 2023, à Ouagadougou les contrats d'objectifs des membres du gouvernement.

Le gouvernement burkinabè veut s'assurer de la bonne exécution des lettres de missions assignées à ses membres. Dans cette dynamique, depuis 2021, le Premier ministère a assigné aux ministres, des contrats d'objectifs qui constituent des engagements de chacun d'eux sur les priorités stratégiques de leurs départements ministériels. Ces contrats font l'objet d'évaluation du 11 au 14 août 2023 par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. Ces séances de travail consistent à apprécier les résultats atteints au cours du premier semestre de l'année à la date du 30 juin 2023. Aux termes des premiers entretiens le vendredi dernier, le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a indiqué que son département a, à mi-mandat de l'année, réalisé un taux de réalisation positif de 50 %.

A l'occasion, il a félicité l'ensemble de ses collaborateurs pour cette performance. « Le produit exposé correspond à l'investissement de tous les acteurs du ministère en passant des gardiens, des agents de liaison, des informaticiens jusqu'au ministre », a-t-il précisé. De son avis, son département est le carrefour de l'administration publique car il a pour mission de veiller à la gestion de la ressource humaine de l'Etat, la réforme de l'Etat, la bonne gouvernance, la gestion du dialogue social mais également faire en sorte que tous les problèmes et préoccupations qui proviennent des autres institutions et autres ministères trouvent solutions. Les contrats d'objectifs ont été déclinés suivant les 3 piliers de la Transition que sont : la restauration de l'intégrité de l'Etat à travers la lutte contre l'insécurité et la résolution de la crise humanitaire et la promotion de la gouvernance et la consolidation de la démocratie.

Maintenir le cap

Sur la base de ces piliers, le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises a dégagé 11 objectifs stratégiques assortis de 36 extras. Selon le ministre en charge du commerce, Serge Gnaniodem Poda, 8 objectifs stratégiques ont été entièrement mis en oeuvre avec 23 extras atteints. Ce qui correspond, a-t-il expliqué, à un taux global de réalisation supérieur à 60% au premier semestre de l'année 2023. « Le Premier ministre nous a félicités et nous a instruits à maintenir le cap afin que d'ici à la fin de l'année 2023 les objectifs à nous assignés puissent être mis en oeuvre et atteint à 100%», a confié M Poda.

Quant au ministère de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les institutions, c'est un taux de plus de 55% des activités programmées qui ont été réalisées au premier semestre de 2023. Pour le ministre en charge de la justice, Me Edasso Rodrigue Bayala, ce résultat est une invite à redoubler d'ardeur au travail pour le second semestre. « Il reste encore 45% à atteindre. Notre objectif est qu'au prochain semestre qui s'annonce nous puissions vraiment améliorer le taux d'exécution quand même bien que dans les six mois restants nous avons trois mois qui sont concernés par les vacances judiciaires », a-t-il relevé.