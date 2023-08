Burkina Faso: Le front de la jeunesse

Dialogue direct entre le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré et la jeunesse burkinabè à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée ce 12 aout 2023. Cette journée qui a servi de prétexte pour une rencontre ouverte, franche entre dans un agenda présidentiel qui poursuit un même but, discuter avec toutes les couches sociales du pays pour ensemble poser les bases du comment, main dans la main, redonner à notre pays ses leviers pour son développement.

Alors, aux grandes questions les grandes réponses avec un espoir qui pointe à l'horizon. Cette jeunesse burkinabè qui est sortie nombreuse pour écouter le Président Ibrahim Traoré est repartie avec deux décisions fermes du président : chacune des treize régions du pays aura un représentant qui sera son "ambassadeur" en poste à la présidence du Faso. Il connait les réalités de son patelin, il les vit, les subit et est parmi ceux qui peuvent porter et les souffrances et les pistes de solution à l'autorité.

Cette perche tendue devrait ouvrir de belles perspectives pour des propositions concrètes, des dossiers « béton » incontestablement défendables, pour enfin tendre vers des projets de jeunes par les jeunes, pour les jeunes, au-delà de tout clivage. Il y a bien également un second point, à savoir qu'il sera procédé dans chaque commune rurale, à la création de services de promotion et d'insertion professionnelle des jeunes. Une décision qui colle au thème de la journée : « Renforcement de l'employabilité des jeunes en milieu rural et lutte contre l'insécurité au Burkina Faso ».

La voie royale pour ramener la jeunesse y compris celle engagée ou tentée, dans les groupes armés à prendre le chemin du développement par soi et pour soi. Le cri du coeur de la jeunesse burkinabè de l'Est à l'Ouest reste le même, l'autonomisation, la sécurité, l'équité... Rester focus sur les grands enjeux semble être le message du président Traoré, car la patrie a besoin de tous ses bras et de toutes ses têtes. En somme, chaque Burkinabè, aujourd'hui, doit être un VDP un volontaire pour la défense de la patrie.

Pas seulement en arme, mais aussi par tous les moyens qui vont contribuer à libérer le pays. Incontestablement l'autosuffisance alimentaire, donc l'agriculture dans toutes ses composantes devrait prendre un envol bien calibré. Dans la logique du combat de libération, il faut trouver ces mécanismes pour éviter que le budget investi dans la guerre, ne nous oblige à nous retourner vers l'aide. Il ne fait aucun doute que ces jeunes venus des quatre coins du Burkina s'en retourneront plus que dopés. Ils se rendent compte qu'ils sont bien au coeur de la préoccupation des autorités au plus haut niveau. Mais, tous, nous devrons comprendre que le changement prôné devra passer par chacun d'entre nous.

A cette jeunesse de savoir cultiver les valeurs de considération mutuelle, de solidarité, d'entraide, loin des conflits de leadership inutiles qui plombent les initiatives avec comme conséquences, le retour perpétuel à la case départ. Il est temps de prouver que la jeunesse n'est pas une période de la vie, mais un état d'esprit. Le destin de la patrie, du continent est entre les mains de chacun et la meilleure voie de succès de tout combat demeure l'engagement. De toutes les façons, l'actualité de nos pays pour la libération du continent parait irréversible.

Le troisième round des rapports entre notre pays, sinon nos pays et le reste du monde est amorcé. Au risque que nous rations pour de bon, la locomotive, la jeunesse ne doit en aucun cas fléchir. Il y a eu les années 1960 avec les indépendances, les années 1990 avec le multipartisme et maintenant ce mouvement d'ensemble pour la vraie souveraineté dont la jeunesse est bien l'élément déclencheur. Elle a tous les rudiments en ses mains : les technologies de l'information et de la communication, le savoir, la connaissance. Il ne lui reste plus qu'à entrer avec force et méthode dans le combat. Seul le temps est juge et aucune étape de notre histoire n'a été un fleuve tranquille.