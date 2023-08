Tunisie: Kairouan | Lancement de la première édition de la manifestation - «Réussites de mon pays »: Treize femmes valeureuses à l'affiche

Elles sont universitaires, chercheuses, entrepreneuses déterminées, artisanes douées, bachelières relevées, jeunes et moins jeunes et se sont rassemblées à Kairouan le temps d'un soir pour être honorées à juste titre, valorisant leurs succès faits de talent, d'audace et de travail. Des femmes brillantes et affirmées dans de nombreux domaines à la fois économiques, scientifiques et culturels.

A travers elles, les valeurs d'assiduité, de travail, de constance, de dévouement et de réussite sont transmises, afin d'encourager d'autres femmes à se joindre à l'effort collectif des femmes désignées. Des 112 femmes sélectionnées au départ, il en reste 13 lauréates, chacune dans son domaine de prédilection.

Dans ce contexte et à l'occasion de la Journée nationale de la femme, le ministère de la Famille, des Femmes, des Enfants et des Séniors (MFFES) a donné à Kairouan le coup d'envoi de la première édition de l'événement : «Les femmes à succès dans mon pays». Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme en Tunisie, le 13 août de chaque année, Mme Amal Belhaj Moussa, ministre de la Famille, des Femmes, des Enfants et des Personnes âgées, conjointement avec M. Mohamed Bourguiba, gouverneur de Kairouan, ont inauguré l'événement, dans la soirée du jeudi 10 août 2023, et ouvert la période des festivités qui s'étale jusqu'à aujourd'hui dimanche, notamment à La Manouba.

Selon la ministre, cet événement, qui aura lieu chaque année, consacre la volonté du ministère de célébrer l'Action des femmes agissantes, en honorant et en consolidant 13 femmes ayant réussi dans chaque gouvernorat de la Tunisie de façon plus fréquente, dans les années à venir, afin que leurs succès soient désormais plus visibles, mieux affichés et largement célébrés, de façon habituelle et régulière et non exceptionnelle en Tunisie. C'est particulièrement le MFFES qui a tout mis en oeuvre pour créer cette première édition. Dans le cadre des festivités de la célébration de la journée du 13 août, la désignation de Kairouan apporte une certitude sur le bien-fondé de cette ville historique pour débuter cette manifestation.

La ministre Amel Belhadj Moussa a proposé un démarrage à partir de Kairouan pour de nombreuses raisons. Elle a souligné que le choix de Kairouan pour accueillir l'événement 100% féminin «Réussites dans mon pays» traduit la volonté de valoriser le rôle des villageoises Salat Arwa Al Kairouaniya, Fatma Fehriya et d'autres actrices majeures du développement économique du gouvernorat. Mohamed Bourguiba a apporté une pierre à l'édifice en avouant le rôle de la femme kairouannaise, notamment à travers la création artisanale qui mêle «toute soeur, mère et amie» issue de Kairouan pour honorer le pays par ses beaux ouvrages et leur envie débordante en vue de valoriser le capital artisanal d'une ville millénaire.

Mme Amel Belhadj Moussa se joint au discours de Bourguiba pour défendre l'intérêt de cette nouvelle manifestation. Depuis un an, une préparation de longue haleine s'est articulée autour de 3800 projets comme jamais entrepris auparavant, dont 2500 ont nécessité une enveloppe financière de 26 millions de dinars. et 50 millions dinars approuvés sur un total de 70 millions de dinars, mobilisés depuis le 10 août 2022 en faveur du programme pour l'entrepreneuriat féminin. Mme la ministre a saisi l'occasion pour évoquer un sujet qui lui tient à coeur, celui de la violence faite aux femmes, avec la disponibilité d'un numéro vert pour les réclamations, opérationnel 24h/24.

Autonomisation des femmes

On apprend, via un communiqué du MFFES, que le programme axé sur l'autonomisation économique des ouvrières agricoles, octroyé à un certain nombre de travailleuses à Kairouan, a bénéficié à 126 familles au cours de cette année. Principalement pour les familles ayant un statut spécial avec des allocations financières de 655 000 dinars. Cette année, 98 femmes et filles de Kairouan ont bénéficié de soutiens financiers à leurs projets avec des allocations de 680 000 dinars. 1610 familles ont bénéficié de services d'autonomisation sociale du gouvernorat de Kairouan, notamment pour soutenir les familles dans les domaines de l'éducation parentale.

Mme la ministre a considéré que l'événement «Réussites dans mon pays» s'ajoute aux diverses mesures fournies par le ministère visant à mettre en lumière les succès des femmes et des filles tunisiennes et à les féliciter de l'avoir fait avec des programmes d'autonomisation économique dans le cadre du programme «Pionniers» (Rayidat), qui hisse l'objectif des défis de l'investissement des femmes, du leadership financier et commercial dans leurs rangs, le Prix Fatima Fehriya, à travers lequel la Tunisie honore les femmes, le prix de la meilleure recherche scientifique féminine et le prix Zubaydah Bashir, ainsi que l'émission d'un timbre-poste tunisien et de deux timbres-poste avec des images de femmes de premier plan qui ont eu un impact significatif dans divers domaines.

Aussi, le 10 août 2023, une session de travail au siège du gouvernorat de Kairouan a été consacrée à l'examen des progrès des travaux préparatoires complets pour la réhabilitation d'une Institution de protection des personnes âgées de Kairouan. La ministre a souligné la nécessité de raccourcir l'achèvement des travaux de la première partie du projet pour préparer et maintenir cette institution de protection sociale, qui a été lancée depuis le 20 juin 2022 pour inclure la préparation de diverses ailes d'unités de vie, les véhicules sanitaires, la cuisine et les installations de service, en notant que le ministère a alloué un total de 1,9 million de dinars à ce projet.

La ministre a souligné la nécessité d'accélérer la préparation de la cuisine du centre dans les meilleurs délais et d'assurer la préparation de l'établissement à accueillir les résidents avant l'arrivée du mois de Ramadan en 2024. Au cours de cette session, à laquelle ont participé des représentants du ministère, l'état d'avancement des travaux a été estimé à plus de 70%. Ces travaux permettront la préparation et la reconstruction des espaces de cette institution sociale conformément aux normes internationales de qualité avec une capacité de 44 lits afin de garantir le meilleur accueil des personnes âgées et leur permettre de vivre dans des conditions de dignité.

Les attraits de Kairouan

Parmi les attraits majeurs de Kairouan, c'est bien la détermination de femmes qui ont jadis écrit son histoire telles Arwa la Kairouannaise et Fatima Fehriya qui force le respect. Un investissement de taille pour donner un merveilleux cachet à la ville leur est octroyé.

En marge de la Foire d'exposition de produits artisanaux, de créations et de produits du terroir dans le hall d'entrée, l'Association «youth change» créée en 2017 s'est mobilisée sur place pour démontrer l'étendue de ses activités dans le gouvernorat de Kairouan. La plateforme «click'airouan» et un site informatique seront bientôt implémentés pour étendre les actions de l'association, parrainée par le groupe allemand Giz en faveur de la ville.

Enfin, et suite au décès de Jalila Hafsia le jeudi 9 août 2023, le ministère de tutelle a présenté un vibrant hommage à une Dame de l'histoire nationale en tant qu'ancienne journaliste et écrivaine dont la date de célébration du dimanche 13 aout 2023 va nécessairement porter le deuil de Hafsia. Sans parler des devancières comme Ahlem Belhadj, lauréate du prix Fatma Fehriya dont un timbre-poste à sa mémoire est actuellement exposé à la Cité de la culture.