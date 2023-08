Algérie: Le nouveau président d'ALNAFT, Mourad Beldjehem installé dans ses fonctions

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a procédé, dimanche à Alger, à l'installation de Mourad Beldjehem dans ses nouvelles fonctions de président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), en remplacement de Azzedine Taiar qui occupait ce poste par intérim.

Après avoir félicité le nouveau président d'ALNAFT pour la confiance placée en lui par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre a remercié M. Taiar pour les efforts consentis à la tête de l'Agence.

"Nous voulons intensifier la production en coordination avec ALNAFT et Sonatrach ainsi qu'avec nos partenaires des compagnies mondiales implantées en Algérie et celles qui viendront s'y établir à l'avenir", a indiqué M. Arkab.

Le ministre a également cité le rôle de la nouvelle loi sur les hydrocarbures dans la dynamisation du secteur, la valorisation de l'activité aval des hydrocarbures et le développement des industries manufacturières.

Par ailleurs, il a salué le parcours professionnel de M. Beldjehem qui a passé de nombreuses années à la tête de différentes unités de production et directions centrales à Sonatrach, estimant que son expérience contribuera à la promotion du rôle de l'Agence dans la valorisation des hydrocarbures en Algérie.

De son côté, M. Beldjehem a remercié le président de la République pour la confiance qu'il a placée en sa personne, saluant, par là même, le souci de M. Arkab de développer le secteur de l'énergie, "à travers une politique sectorielle efficace, afin d'assurer la sécurité énergétique du pays d'une part, et contribuer au développement et à la prospérité d'autre part".

Parmi les principaux axes de la stratégie de l'agence, il y a lieu de citer l'intensification des efforts pour promouvoir les avantages de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, à travers l'organisation de sessions de formation et d'ateliers pour développer le domaine des hydrocarbures de manière à attirer de nouveaux investisseurs dotés de compétences techniques modernes profitables au secteur, a-t-il souligné.

Il sera également question de "réunir les conditions nécessaires au succès des futurs appels d'offres", a fait remarquer M. Beldjehem, s'engageant à mettre en place des mécanismes et des règles "transparentes et pragmatiques en vue de préserver nos intérêts et promouvoir les offres".

Il s'agit en outre de l'encouragement et de l'accompagnement de Sonatrach pour mener des négociations directes en vue de conclure des contrats dans le domaine des hydrocarbures avec des investisseurs étrangers, a-t-il expliqué, affichant sa volonté d'améliorer la politique de communication avec les investisseurs étrangers pour consacrer et valoriser les efforts de partenariat fondés sur "la confiance, le respect, la transparence , et des intérêts mutuellement bénéfiques selon l'approche gagnant-gagnant".