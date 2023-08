Sénégal: Traversée Joal-Fadiouth - La première édition enregistre 250 participants (fédéral)

- La commune de Joal (Thiès, ouest) a abrité la première édition de la traversée Joal-Fadiouth, un tournoi de natation qui a réuni près de 250 participants, a appris l'APS du président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage(FSNS) Maguette Dieye.

« Parmi ces 250 nageurs, 150 proviennent de la région de Dakar. Le reste vient des régions de Thiės, Fatick et Kaolack », a expliqué Maguette Dieye qui a pris part à cette première édition de la traversée de Joal-Fadiouth durant le week-end.

Plusieurs catégories ont effectué la traversée entre Joal et Fadiouth, deux sites reliés par un cours d'eau qui permet aux nageurs de faire un parcours de 1 500 mètres. Des participants locaux venant de Joal et des nageurs venant d'autres régions ont participé aux courses en séniors et en juniors.

Les participants en séniors sont principalement des habitués de la réputée traversée Dakar-Gorée avec un parcours de deux fois 1 500 mètres.

« Cette première édition est une manière de promouvoir et de vulgariser la discipline de la natation chez les jeunes des régions car généralement tout est concentré à Dakar », a poursuivi Maguette Dieye, se disant « surpris par l'engouement des jeunes pour la natation ».

Le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage a émis l'idée de créer plusieurs clubs de natation à Joal pour les intégrer dans les compétitions officielles organisées par l'instance fédérale.

Un plaidoyer renforcé par la mairesse de Joal Fadiouth qui a évoqué la création d'une brigade de plage dans sa commune.

« Les jeunes s'adonnent à l'émigration irrégulière à Joal. C'est une opportunité pour créer une brigade de plage en formant les jeunes de la commune sur les compétences en natation pour leur permettre de devenir des maître-nageurs », a préconisé Aissatou Sophie Gladima, la mairesse de Joal.

Ce tournoi de natation est organisé dans le cadre de la semaine culturelle « Sunu 15 août à Joal Fadiouth » en prélude à la célébration de l'Assomption.

Cette semaine culturelle et sportive est « ponctuée par des activités de communication et de sensibilisation axées sur l'éducation à la citoyenneté et à la paix », a signalé la mairesse de Joal.