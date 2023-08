Tunisie: Sport Tunisien - Qu'en est-il de la loi sur les structures sportives ?

Nous attendons, en effet, une loi qui remettra de l'ordre dans le sport tunisien et fixera les attributions et prérogatives des fédérations, des organismes sportifs des clubs amateurs et professionnels.

Tout ce qui est de nature à améliorer les conditions actuelles et futures des sportives et sportifs est le bienvenu. Les difficultés que rencontrent ces hommes et femmes qui ont bravé tous les obstacles pour représenter dignement le pays sont parfois, souvent, énormes et dépassent ce que l'on pourrait imaginer.

Bien entendu, dans ces constatations, il y a une part de responsabilité qui incombe à ces sportifs qui ont été imprévoyants, voire imprudents. Bon nombre d'entre eux ont gagné un argent fou, mais l'ont consacré aux délices de la vie, si ce n'est pour des causes inavouables. Leur sort est rapporté dans de courtes dépêches et on s'empresse de leur offrir une assistance qui ne dépasse pas les courtes semaines durant lesquelles on s'est mobilisé pour leur tendre la main.

La dernière loi promulguée est la bienvenue. Reste à savoir si ceux qui ont fait de leur sport un gagne-pain officiel, une véritable profession sont en règle avers les caisses sociales pour qu'ils s'assurent une retraite paisible. De toutes les façons, nous apprenons de temps à autre que ces caisses exigent la régularisation de la situation de ces professionnels.

%

Les clubs «professionnels», exsangues, incapables de payer leurs joueurs sont dans l'impossibilité de verser les cotisations sociales et demandent, souvent, le renvoi de l'échéance. A la fin de leur carrière, ces pratiquants portés aux nues, dorlotés, chantés et loués se retrouveront seuls face à ce qu'ils ont mis de côté.

Cette loi leur permettra peut-être d'échapper aux tristes sorts de ceux qui n'ont pas bénéficié de cette attention et qui n'ont rien prévu.

Nous attendons encore

Mais il faudrait avouer que ce n'est pas cette loi qui fera entrer ses auteurs dans l'histoire. Nous attendons, en effet, une loi qui remettra de l'ordre dans le sport tunisien et fixera les attributions et prérogatives des fédérations, des organismes sportifs des clubs amateurs et professionnels.

Dans l'état actuel des choses, c'est la foire. Des organismes sportifs qui organisent leurs assemblées à leur façon, des clubs qui poussent comme des champignons en l'absence d'infrastructures adéquates et se font la guerre dans une même ville ou village, d'autres qui font intervenir des personnalités qui n'ont aucune existence juridique, des fédérations qui légifèrent à leur manière, pour décider du devenir d'une discipline sportive, etc.

Cette loi qui permettra, espérons-le, d'améliorer l'avenir des anciens sportifs est donc la bienvenue. Il est à espérer que ceux qui prendront les commandes seront représentatifs du maximum de disciplines sportives, qu'il y ait une large représentativité des régions et qu'il y ait une parité entre hommes et femmes pour qu'elle soit réellement efficace et agissante.

Pour ce qui est de la loi régissant les activités sportives, nous attendrons encore. Il n'y a rien d'autre à faire.

Pendant ce temps, nos adversaires potentiels prennent le large et nous serons bientôt dans leurs rétroviseurs.