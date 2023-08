Afrique: Une formation sur le séquençage génomique des virus grippaux et du SARS-CoV-2 au profit de 11 pays africains

ALGER — L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) abrite du 13 au 17 août courant, un atelier de formation au profit de 11 pays africains sur le séquençage génomique des virus grippaux et du sars-CoV-2.

Organisée en coordination avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et animée par des experts américains, cette session de formation vise à renforcer les capacités des pays participants dans le domaine du séquençage génétique des virus grippaux et du sars-CoV-2, notamment en ce qui concerne les méthodologies et les méthodes expérimentales de séquençage de nouvelle génération en vue du séquençage rapide d'échantillons respiratoires positifs.

Les participants bénéficieront également d'une formation sur les principes bio informatiques de l'analyse des données de séquençage à partir d'échantillons cliniques: contrôle de qualité des données, alignement et assemblage des séquences, analyses phylogénétiques et soumission des séquences.

S'exprimant en marge du lancement de cette session, le Directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Djamel Fourar a salué "le rôle de l'IPA dans la formation des laboratoires africains sur le diagnostic des virus grippaux et du sars-CoV-2", d'autant plus que l'Institut jouit d'une expérience dans la détection génétique de souches mutées de ces virus.

%

Il a salué, en outre, la formation régionale assurée par l'IPA au profit des pays du continent africain dans plusieurs spécialités, contribuant ainsi à l'amélioration du niveau et au renforcement des échanges d'informations et d'expériences.

Intervenant par là même, le représentant du bureau de l'OMS en Algérie, Dr Hamadou Nouhou, a jugé impératif de soutenir les laboratoires africains et de les accompagner en matière de diagnostic et de traitement des virus de la grippe et du Covid-19, rappelant que ces deux génomes viraux ont "connu un grand progrès scientifique ces dernières années, de telle sorte à maîtriser ces maladies".

Il a également passé en revue les acquis réalisés par l'Algérie dans le domaine de la santé, citant notamment l'Institut Pasteur qui a contribué à l'assistance des laboratoires africains ainsi qu'au développement de la formation dans la région.