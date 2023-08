Sénégal: Podor - 200 étudiants de l'université numérique reçoivent leur diplôme

Podor — Deux cent étudiants en licence et en masters issus des Espaces numériques ouverts (ENO) de Ndioum et de Podor de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK, ex UVS), ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie populaire de graduation, a constaté l'APS.

Ces 200 récipiendaires viennent des ENO de Ndioum et de Podor. La cérémonie de graduation a été marrainée par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur Aissata Sall. Cette dernière a invité les étudiants à « porter le savoir par le devoir en s'armant de courage et de foi ».

La cérémonie de graduation a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Pr Moussa Baldé. Elle a lieu en présence du recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, du corps professoral, des étudiants et de parents venus nombreux.

« Apprendre est un combat, celui de porter le savoir par le devoir », a lancé Aissata Tall Sall à l'endroit des 200 récipiendaires qui regroupent les promotions 4, 5 et 6 en licence et en masters.

« Le parchemin ne suffit pas. Vous devez vous tracer un chemin, votre propre chemin. Mais vous allez vous armer de courage et de foi", a conseillé l'avocate.

La marraine de cette cérémonie de graduation est largement revenue sur les exemples et de modèles comme Elimane Boubacar Kane de Dimat, Elhadj Oumar Tall, Cheikh Amadou Bamba, Thierno Souleymane Baal, invitant les étudiants à « effacer de leurs cahiers de vie l'inquiétude, le manque d'assurance, le mensonge, pour inscrire un seul mot : courage ».

%

« Armez vous de patience et de foi pour repousser vos limites, pour être utiles à nos terroirs », a-t-elle encore lancé devant un public nombreux.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Pr Moussa Baldé s'ést félicité du choix porté sur sa collègue du gouvernement Aissata Tall Sall comme marraine, saluant son « parcours inspirant de femme brillante, intellectuelle dont les pertinentes interventions dans le domaine des droits de l'Homme font référence ».