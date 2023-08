Sénégal: Balantacounda - Un tournoi de football pour promouvoir la paix et la cohésion

Sédhiou — Une vingtaine de villages dans le Balantacounda, appellation traditionnelle donnée à une partie du département de Goudomp (Sédhiou, sud), a pris part à un tournoi de football qui a pour but de favoriser la paix et la cohésion sociale dans cette zone marquée par la crise en Casamance, a constaté l'APS.

Le tournoi est remporté samedi par l'équipe de Simbadi Balante qui a abrité la compétition. « Jeunesse unie et engagée pour un Goudomp de paix, de fraternité et de cohésion sociale », est le thème de cette activité qui vise aussi à inciter les jeunes à participer au développement de leur quartier et de leur village.

« L'objectif de ce tournoi est d'inviter les jeunes à promouvoir la cohésion sociale et à valoriser les vertus de solidarité et de fraternité », a expliqué Souleymane Ndiaye, parrain de cette première édition dudit tournoi de football.

M. Ndiaye, par ailleurs directeur de la SAPCO (Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal), a estimé que l'organisation de cette activité « va redynamiser la volonté manifeste des jeunes à s'engager en faveur de la promotion de la paix et du développement dans cette partie sud du pays ».

Au-delà des aspects liés à la paix et à la cohésion sociale, cet évènement sportif dans le Balantacounda, se veut aussi un instrument de détection de jeunes talents footbalistiques dans le département de Goudomp.

« Ce tournoi peut servir d'espace de détection et de mise en jambe pour des jeunes footballeurs qui pourraient intégrer les ligues sénégalaises de football profesionnel », a estimé Lamine Mané, un spécialiste en éducation sportive.