Sénégal: Région de Dakar - Construction de 63 points de collecte de déchets

Soixante-trois points de collecte de déchets sont en train d'être construits par le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (Promoged) dans 22 communes de Dakar. L'objectif est de permettre aux populations de bénéficier de services de collecte de déchets.

Les 9 et 10 août, le Promoged a effectué une visite de terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux de construction d'infrastructures intermédiaires de gestion des déchets solides au Sénégal. Au total, 29 points de collecte, en cours de construction, dans 22 communes de la région de Dakar, dont Guédiawaye, Pikine, Thiaroye, ont été visités. Le Promoged a lancé le programme prioritaire de propreté qui vise à accompagner les populations et les collectivités territoriales dans l'amélioration du cadre de vie, à travers des opérations de nettoiement et la construction d'infrastructures de proximité pour juguler les insuffisances remarquées dans la collecte des déchets solides. Actuellement, le Promoged est sur un programme de construction de plus de 250 regroupements normalisés dans les 7 régions d'intervention que sont Dakar, Matam, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. En particulier, 63 au niveau de la région de Dakar. Au terme de cette visite, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux s'est engagée à livrer 29 Points de regroupements normalisés (Prn) durant ce mois d'août et le reliquat au mois de septembre. Ce qui permettra de boucler ce travail de mise en place d'infrastructures.

Selon Ibrahima Diagne, le Directeur général du Promoged, il faut insister sur la démocratisation de l'accès aux services publics de gestion des déchets. « Ces points de regroupements normalisés étaient plus installés en particulier dans certains quartiers réputés être les plus nantis comme Fann, Point E Sacré-Coeur... Mais aujourd'hui, dans notre offre d'infrastructures, nous avons essayé d'élargir pour que tous les Sénégalais puissent y accéder », soutient-il.

Après Wakhinane Nimzatt, Médina Gounass, Pikine..., ce programme continue au niveau du département de Rufisque à Bambilor, Sébikotane et Yène.

L'apport essentiel du Promoged va permettre de réaliser suffisamment d'infrastructures pour faciliter l'accès et ces points vont permettre de renforcer l'apport volontaire. « Les populations, qui ne voient pas les camions faire une collecte porte-à-porte ou qui ne peuvent pas conserver les déchets dans leurs ménages, peuvent les acheminer au niveau de ces points de regroupement normalisés, en attendant le passage des camions », déclare Ibrahima Diagne.

Pour que le processus soit un succès, la communication et la sensibilisation ont été intégrées. Cela permet aux populations de s'approprier les infrastructures.

Ainsi, chaque Prn a fait l'objet d'un forum communautaire convoqué par le délégué de quartier qui va regrouper toutes les identités remarquables du quartier : les « Badiénou Gokh » (marraines de quartier), les jeunes, les femmes... Une initiative qui a permis au Promoged d'expliquer la finalité de ces infrastructures, mais surtout de recueillir les attentes et suggestions. « Cela veut dire qu'elles ont participé à la conception et à la mise en place. Nous allons continuer à les capaciter par une dotation de poubelles réglementaires pour les ménages aux environs des Points de regroupement normalisés », informe le Directeur général du Promoged.