Cote d'Ivoire: District d'Abidjan - Les études de curage de la lagune démarrent en septembre

Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était, le 10 août, sur le site de la baie de Cocody. A 48 heures de l'inauguration du pont à Haubans situé à proximité, Bouaké Fofana s'y était rendu pour s'imprégner de l'état des lieux. A l'occasion, le premier responsable de l'Assainissement a annoncé le démarrage des études de l'ensemble du périmètre lagunaire pour le mois de septembre 2023.

« Nous avons déjà lancé une étude pour l'ensemble du périmètre lagunaire. Cette étude a identifié toutes les arrivées d'eaux usées dont une trentaine. Nous avons déjà signé avec deux grands bureaux d'études y compris le Bnetd.

Les études vont commencer au mois de septembre, cela va prendre trois à six mois pour les résultats. Une fois qu'on aura les résultats, il nous faudra trouver les financements. L'État nous a donné les garantis. Nous avons donc les financements pour faire ces travaux. Il nous faut au minimum une année pour avoir les résultats », a-t-il confié.

Selon Bouaké Fofana, beaucoup de projets sont en cours de réalisation dans ce périmètre. La partie infrastructure, notamment le pont, l'échangeur. Pour lui, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est la valorisation de la baie de Cocody. Il est question de faire en sorte que cet espace, sur lequel on pourrait trouver des navires de plaisance, des restaurants, des magasins soit assaini. Et pour cela, il faut régler les problèmes d'assainissement.

« Ici arrivent toutes les eaux usées qui viennent depuis Anyama, Abobo, Adjamé... Notre rôle est de régler ce problème d'eaux usées, de sédiment, d'ordures. Cela fait une dizaine d'années que personne ne peut voir le fond du canal à cause des dépôts de déchets, de sable... Il y a ce bassin, il y a n'en un devant Fraternité Matin et un autre au niveau du Lycée technique d'Abidjan. Nous retenons tout ce qui est déchets en amont. Ce n'est pas un travail facile, donc nous avons installé des dégrilleurs qui arrêtent tous les objets solides qui étaient entrainés par les eaux. Mais malgré cela, il y a toujours des odeurs nauséabondes. Il faut que nous réglions le problème définitivement parce que ces eaux doivent être traitées avant d'atteindre la lagune. Il faut plusieurs mois pour faire ces travaux pour contourner la baie », a-t-il expliqué.

A en croire le ministre, il s'agit de construire des stations de traitement. Car pour lui, "quand on aura construit la station de traitement des eaux usées, la station de pompage, il n'y aura plus d'eaux usées de ce niveau ". Par ailleurs, du côté de Marcory Anoumabo, le ministre a également annoncé les mêmes travaux visant à curer complètement le canal. « Ce sont des milliers de mètres cube de vase qui sont entreposés là-bas. Il y a également le cas de Koumassi campement, Houphouët-Boigny... Quand on fera tout cela, nous aurons une lagune qui va retrouver sa qualité d'avant. Ce n'est pas avant 18 mois qu'on aura les premiers résultats tangibles. Et nous travaillons de concert avec notre collègue des Infrastructures », a-t-il assuré. Il a rappelé l'existence d'un code de la salubrité et de l'hygiène. Toutefois, a-t-il annoncé,

« Nous travaillons sur le code de l'assainissement. Nous allons continuer la sensibilisation mais nous aurons la répression avec ces codes. Une fois qu'on aura le code de l'assainissement, nous allons déployer la brigade de l'assainissement et de la salubrité aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Avec ces deux codes en vigueur, il faut que les Ivoiriens s'habituent à voir des agents de cette brigade aller chez eux pour vérifier leur système d'assainissement. Et s'il n'en existe pas, il y aura des sanctions pécuniaires, punitives et même des peines de prison », a prévenu Bouaké Fofana .

