Sénégal: Les Navétanes, font partie intégrante de la politique sportive du Sénégal, selon le PM

Kaffrine — Le mouvement Navétanes, ces activités sportives et recréatives populaires dans les quartiers, font partie intégrante de la politique sportive nationale définie par les pouvoirs publics, a déclaré samedi le Premier ministre Amadou Ba à l'ouverture officielle des phases nationales à Kaffrine (centre-ouest).

« Le mouvement Navétanes fait partie intégrante de la politique sportive définie par le président de la République », a dit le chef du gouvernement Amadou Ba, par ailleurs ministre en charge des Sports.

Il présidait la cérémonie officielle d'ouvertue des phases nationales, un tournoi de football et de prestations culturelles qui regroupe plusieurs équipes de football venant des différentes régions du pays.

Plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives et territoriales, des associations de femmes et de jeunes et des acteurs du mouvement sportif et associatif ont pris part à cette cérémonie d'ouverture des phases nationales parrainées par le maire de Kaffrine Abdoulaye Saydou Sow.

« Les phases nationales connaissent une grande ampleur. Leur régularité et leur contenu, occupent une place importante dans la politique sportive nationale », a poursuivi Amadou Ba, estimant que le mouvement des Navétanes contribue « à l'éducation sociale des masses ».

« Le mouvement Navétanes constitue une pratique sportive certes, mais il est aussi et surtout une pratique et des prestations culturelles avec des activités de jeunesse et d'autres initiatives dans l'éducation sociale des masses sur la base d'actions communautaires sur le développement économique et social et du volontariat », a expliqué M. Ba.

Le chef du gouvernement a mis le lien entre le mouvement Navétanes et les politiques publiques liées à l'emploi des jeunes comme le programme « Xeyu Ndaw Yi » dans la perspective de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal.

« Pour les Jeux olympiques des jeunes en 2026, des efforts sont aussi menés par le gouvernement pour renforcer l'offre et la politique sportives, avec le recrutement et la formation des stadiers », a-t-il souligné.

Le Premier minisytre a exhorté les acteurs à oeuvrer pour que les activités du mouvement des Navétanes se déroulent dans la « sportivité, le fair play dans la perspective de consolider la politique d'émergence et de développement, mais aussi de renforcer la démocratie et l'état de droit ».

A Kaffrine, Amadou Ba a évoqué un programme national de développement des infrastructures sportives dans les régions, pour lequel le gouvernement « travaille en parfaite collaboration avec les collectivités territoriales et le secteur privé ».