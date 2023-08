Madagascar: Rallye TMF - Et de deux pour Faniry-Mahents

Le duo Faniry-Mahents au volant d'une Peugeot 208 T16 se hisse sur la plus haute marche du podium de la trosième manche nationale. L'équipage a déjà remporté la victoire au précédent rallye.

Intouchable. L'équipage Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Randriambololona au volant d'une Peugeot 208 T16 a confirmé sa suprématie au Rallye TMF, comptant pour la troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes. Premier au classement général et du groupe R5, Faniry a remporté la victoire haut la main en signant dix scratches sur quatorze spéciales. L'équipage, vainqueur du Grand Rallye de Madagascar, a bouclé les quatorze ES longues de 138km en 01 :35 :30.

Le duo Faniry-Mahents grimpe ainsi d'une marche et occupe la seconde place provisoire au classement du championnat. «Nous avons eu, lors de la première journée, un problème au niveau du turbo qui a rendu la voiture impuissante. C'était seulement après que nous avons pu faire une remontada. Notre stratégie a payé et nous avons atteint l'objectif, la première place », confie Faniry.

Le champion national en titre et leader provisoire du championnat, l'équipage Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala au volant d'une Subaru, finit à la seconde marche du podium et vainqueur de la catégorie M12 avec 03 :29 de retard. «Notre objectif a été de franchir la ligne d'arrivée et viser au moins la quatrième place. Nous avons fait un petit réglage et la voiture a gagné un peu plus de puissance. Ainsi nous étions confiants... Côté mécanique, nous avons eu le bras de suspension cassé mais c'est le rallye. Nous sommes satisfaits du résultat », a mentionné L'Enfant Terrible.

%

Duel final

L'équipage Daniel Rabetafika-Iando Rakotondra-voavy, au volant d'une Subaru, complète le podium (+03 :56). Dani, qui vient de faire son come-back après des années d'absence, a talonné de très prêt le leader durant les trois jours et a même signé un scratch à l'ES11. «Nous avons passé à l'offensive dès l'entame du rallye et réalisé des deuxièmes temps. Heureusement que nous n'avions pas rencontré des problèmes mécaniques sauf un court-circuit, samedi », livre pour sa part Dani.

Le pair Mika-Rasata, champion national en 2021, sur Peugeot 206, a réalisé trois scratches dans les ES1, ES2 et ES4 mais a du quitter la course à l'ES7 suite à un souci au niveau de la biellette. «C'était de ma faute. J'ai un peu trop forcé alors que la crémaillère n'a pas résisté. Bref, nous avions pu tout de même prouver que nous pouvons encore mener avec une vielle voiture. Je vais désormais me concentrer au rallye en France à partir de la semaine prochaine car je ne suis plus dans la course au titre », reconnait Mika, classé deuxième au Clio Trophy junior. Vingt-cinq équipages ont franchi la ligne d'arrivée. La quatrième manche du sommet national aura lieu les 9 et 10 octobre. La tenue de la cinquième et dernière manche prévue en décembre reste encore incertaine et dépendra de la conjoncture politique dans le pays.

Classement :

1-Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Randriambololona (TMF-Asacm) P 208 T16: 01 :35 :30

2-Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala (Asacm-Asacm) Subaru: +03 :29

3-Daniel Rabetafika-Iando Rakotondravoavy (Asa Tana-Asacm) Subaru : +03 :56

4-Lai Kam Iansen-Willy Ratsimbazafy (SRK-Asa Tana) X3 XRS Turbo R: +06 :54

5-Freddy Rakotomanga-David Israel (Ama-Ama) Isuzu D-Max: +12 :05

6-Irina Rabetafika-Marc Randrianomanana (Ama-Asacm) Subaru: +13 :31

7-Yves Maurice Rakotoniaina-Rina Randrianarisoa (Asa Tana-Asa Tana) Mitsubishi Evo X: +15 :00

8-Olivier Ramiandrisoa-Riana Randrianarisoa (Asacm-Fmmsam) Citroën C2: +17 :42

9-Hery Zo Boarilaza-Roll'Ann Boarilaza (Tasamm) Subaru: +18 :51

10-Haja Danielson-Alain Rasamimanana (Msa-Msa) Subaru: +21 :12