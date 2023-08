Madagascar: Commerce bilatéral - La viande ovine et caprine bientôt sur le marché chinois

Le ministère de l'Agriculture et de l'élevage (MINAE) se prépare en vue de l'exportation de viandes ovines et caprines en Chine. Le Directeur général de l'agriculture, Feno Andriamanalina, a donné les détails sur les mesures à prendre afin de pouvoir honorer tous les engagements et répondre aux exigences du marché chinois, à même de recevoir plus de 1 000 tonnes de viandes d'ovins et de caprins de Madagascar annuellement.

En effet, cette initiative intervient après la signature du protocole sur l'inspection et la quarantaine pour la viande de mouton malgache destinée à l'exportation vers la Chine entre le vice-ministre malgache chargé de l'élevage et le vice-ministre de l'administration générale de la douane chinoise début juillet. Le MINAE prévoit ainsi un assortiment de mesures pour accompagner la filière vers un début d'exportation en 2025. « Dans un premier temps, il faut améliorer le cheptel et augmenter la capacité de production face à un effectif encore insuffisant par rapport à la demande. Dans cette optique, le ministère mettra l'accent sur l'amélioration génétique et les pratiques d'élevage », a indiqué Feno Andriamanalina.

Des partenariats avec les éleveurs sont prévus, afin d'accroître l'effectif et d'améliorer la qualité de la viande produite. « Dans le but d'améliorer la génétique et les pratiques d'élevage, nous allons créer des centres de multiplication des géniteurs ovins et caprins. De plus, nous établirons un système de surveillance épidémiologique visant à garantir la santé et la sécurité de ces animaux, étant donné leur capacité de reproduction rapide mais leur vulnérabilité aux maladies » renchérit-il.

%

Pour les autres détails, les lieux stratégiques à l'élevage d'ovins et de caprins seront bientôt identifiés, notamment là où les résidus de récolte, source de nourriture naturelle pour ces animaux, sont accessibles. Un laboratoire vétérinaire surveillera la santé des animaux et des mesures seront prises pour améliorer les normes des abattoirs. « Nous avons aujourd'hui l'effectif minimal requis par le protocole mais nous allons définir le volume d'exportation annuelle pour assurer la régénération et préserver la consommation locale en assurant la future production » indique le directeur général de l'Agriculture.

Jusqu'ici, Madagascar exporte principalement de la viande caprine et ovine à Hong Kong. Elle a atteint 152 tonnes en 2022, soit une valeur de 227 000 dollars, contre 40 tonnes en 2020, pour une valeur de 62 000 dollars.