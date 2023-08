Madagascar: ANTSIRANANA - La flamme des Jeux accueillie dans la liesse

La ville d'Antsiranana était en effervescence pour l'accueil de la flamme des Jeux des Iles de l'océan Indien. Le symbole que Madagascar sera bel et bien l'hôte de ces joutes sportives du 25 août au 3 septembre.

Euphorie. Ce sentiment était palpable chez les habitants d'Antsiranana à l'accueil de la flamme des Jeux des Iles de l'océan Indien, samedi. C'est une ville en fête qui a été la porte d'entrée du flambeau qui marque la solidarité des Iles de l'océan Indien et l'esprit sportif, que sont les valeurs des Jeux. Son arrivée donne aussi le top départ des choses sérieuses. "La flamme des Jeux est arrivée chez-nous. Cela signifie que Madagascar accueille officiellement les 11es éditions des Jeux des Iles de l'océan Indien", déclame à tue-tête Andry Rajoelina, président de la République, lors de la réception de la flamme au stade Kianjasoa, noir de monde. Une annonce accueillie par une explosion de joie, d'acclamation et d'applaudissements par l'assistance. Les habitants de la capitale de la région Diana sont, en effet, venus en masse pour les premiers pas du flambeau des Jeux sur le sol malgache. Le retard d'une heure et demie de l'atterrissage de l'avion qui a ramené la flamme n'a pas douché l'enthousiasme des athlètes, des autorités, des journalistes et d'une partie des habitants d'Antsiranana, présents à l'aéroport d'Arrachart. Il était 17 heures 30 lorsque l'aéronef a atterri. Le temps que l'appareil prenne place sur le tarmac et après quelques préparatifs, la flamme est sortie de l'aéroport entre les mains de André Resampa, ministre de la Jeunesse et des sports, à 17 heures 50. C'est à lui qu'elle a été remise par les autorités mauriciennes, vendredi après-midi.

%

Le ministre Resampa a remis la flamme à Toussaint Rabenala, ancien champion d'Afrique et multiple médaillé en triple saut. Après avoir porté haut les couleurs malgaches au niveau continental et international durant le milieu des années 80 et les années 90, il est le premier relayeur pour porter le flambeau des Jeux des îles de l'océan Indien à travers tout le pays. La course de la flamme a été suivie par un long cortège, des gens qui couraient sur le côté de la chaussée, et acclamé par les riverains. Vingt-trois sportifs étaient prévus pour se relayer sur la quinzaine de kilomètres entre l'aéroport d'Arrachart et le stade Kianjasoa. Le vent qui fait la particularité de la météo à Antsiranana a, toutefois, joué les trouble-fête. À un moment donné, son souffle a failli éteindre la flamme. Ce qui aurait fait tache dans la partition de l'événement. Les organisateurs ont ainsi décidé de l'embarquer dans un des véhicules du cortège, jusqu'au stade de la capitale de la région Diana.

Solidarité et victoire

À son arrivée au stade Kianjasoa, c'est Rosa Rakotozafy, directrice générale des sports, qui a pris en main la flamme. Ancienne championne de 100 mètres haies, multiple médaillée, athlète olympienne et aussi médaillée d'or des Jeux des îles, elle a remis la flamme à Sidonie Fiadanantsoa, récemment médaillée d'or en 100 mètres haies, aux Jeux de la Francophonie, en République démocratique du Congo (RDC). Comme un symbole, il s'agit aussi d'un passage de flambeau entre ces deux championnes. Comme le souligne le président de la République, Sidonie Fiadanantsoa est une des espoirs de médaille d'or pour Madagascar durant ces 11es Jeux des Iles de l'océan Indien. Native d'Antsiranana, elle affirme "être honorée et heureuse d'avoir été choisie comme un des porteurs de la flamme, mais également, celle qui présente la flamme des Jeux aux habitants d'Antsiranana et à la population malgache". L'entrée de la flamme dans le stade de Kianjasoa a été accueillie dans une explosion de joie par la foule déjà chauffée à blanc par des showmen de la jeune génération, tels que Dalvis, Ceasar et Ngiah Tax Olo Fotsy. Une nuée de personnes a ensuite accompagné Sidonie Fiadanantsoa, durant son tour de stade, le flambeau des Jeux des Iles entre les mains, avant de rejoindre la tribune d'honneur, pour le passer au chef de l'État. Après un bref discours, Andry Rajoelina et la médaillée d'or des Jeux de la francophonie ont allumé ensemble la vasque installée devant la tribune du stade Kianjasoa.

La fête a ensuite repris de plus belle, agrémentée par des feux d'artifice. Après Antsiranana, la flamme des Jeux des Iles de l'océan Indien sera présentée dans les chefs-lieux des provinces de la Grande île avant de rejoindre Antananarivo. Le flambeau des Jeux est attendu dans la capitale, le 23 août, avant de faire son entrée au stade Barea, Mahamasina, pour être le corollaire de la cérémonie d'ouverture officielle des 11es Jeux des îles, le 25 août. La liesse à Antsiranana, hier, notamment, au stade Kianjasoa, donne une idée de l'ambiance à laquelle on pourrait s'attendre durant cette cérémonie d'ouverture. "Cette flamme allume dans nos coeurs la solidarité, la cohésion et l'harmonie pour ces Jeux des Iles que nous accueillons. Tous les Malgaches sont derrière vous, tous les athlètes qui porteront nos couleurs dans toutes les disciplines durant ces Jeux", déclare le président Rajoelina qui annonce, au passage, que Madagascar compte se hisser à la première place au classement des médailles. Un écho au leitmotiv du team Madagascar : "La victoire dans l'unité et la diversité".