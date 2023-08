Madagascar: Élections présidentielle - Rolland Ratsiraka déclare sa candidature

Le numéro un du parti MTS déclare qu'il se présentera à la prochaine présidentielle. C'est le sixième candidat à briguer la magistrature suprême, à neuf jours du 23 août.

Un de plus. La liste des candidats déclarés à la présidentielle s'allonge. Rolland Ratsiraka, président du parti « Malagasy Tonga saina » (MTS) déclare officiellement sa candidature pour briguer la magistrature suprême par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce week-end. Cette déclaration est, selon lui une réponse aux appels de la population qui, à cause de la pauvreté, perd ses valeurs morales.

Madagascar a besoin d'un renouveau et il compte amener une nouvelle équipe qu'il qualifie de « dream team » ou l'équipe idéale. « Madagascar mérite qu'une nouvelle équipe propre avec une mentalité digne, ayant de l'expérience, dirige notre pays. J'appelle cela la « dream team» ou alors l'équipe idéale,» déclare-t-il lors de la vidéo.

Avec son expérience dans l'administration en tant que ministre ou encore en tant que maire, le patron du MTS se dit apte à redresser le pays pour lutter contre de la pauvreté qui décourage le peuple qui ne croit même plus à un avenir. Pour rappel, Rolland Ratsiraka, fils d'Étienne Ratsiraka, frère aîné de l'ancien président Didier Ratsiraka à déjà été député de Toamasina en 1998, maire de la commune urbaine de Toamasina pour deux mandats entre 2000 et 2007. C'est aussi un ancien ministre des Travaux publics et ministre du Tourisme.

Candidats

Les déclarations de candidatures se font de plus en plus fréquentes à l'approche de la date du 23 août, synonyme d'ouverture du dépôt de candidature pour la prochaine élection présidentielle prévue le 9 novembre et le 20 décembre prochains.

Rolland Ratsiraka est le sixième candidat déclaré mais il est le troisième dans une période de moins deux semaines. Le premier à avoir fait sa déclaration est le président national du parti « Tsara tahafina » Paraina Auguste, suivi par l'ancien président Marc Ravalomanana du TIM, puis vient celle de Hajo Andrianainarivelo du parti MMM. Ensuite, c'est Tahina Razafinjoelina du « Tia tanindrazana » qui déclare sa candidature, suivi James Rasoamaka du parti « Mamiko ny taniko Madagasikara » (MTM). Cela n'empêche que d'autres candidats potentiels fassent des tournées régionales sans pour autant déclarer officiellement leurs candidatures à la présidentielle.