Afrique: La jeunesse se prépare à l'évaluation à mi-parcours des ODD du 18 au 19 septembre 2023 aux USA

Le Sommet mondial des ODD à New York, aux États-Unis, se prépare pour les 18 et 19 Septembre prochain. La célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse aura lieu sur le thème : "Célébrons la Jeunesse en avant comme Agents de Changement pour les Objectifs Mondiaux". Au Gabon, à Libreville précisément, la jeunesse s'est retrouvée ce samedi 12 août 2023 pour échanger en toute responsabilité tout en attendant l'évaluation des ODD.

C'est en prélude de l'organisation du SDG, Sommet Mondial sur les ODD qui se tiendra les 18 et 19 Septembre prochain à New-York , que les jeunes, issus de plusieurs associations et organisations de Jeunesse, ont organisé un groupe thématique sur : "Comment les jeunes peuvent - ils contribuer à atteindre les ODD de façon efficace et efficiente". Cette rencontre s'inscrit dans l'optique de la Journée Internationale de la Jeunesse, en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, les Agences des Nations Unies, le Fonds Chrétien pour le Développement d'Afrique (FCDA), I-Plus et bien d'autres partenaires.

Alors que la mi-parcours de l'Agenda 2030 et du Sommet Mondial sur les ODD de septembre prochain approche à grand pas, la promesse de l'avenir commun est en grand péril avec les effets combinés des catastrophes multiples. Il s'agit des catastrophes climatiques, des conflits, du ralentissement économique et des effets persistants de la COVID-19. A cet effet, les jeunes n'ont pas voulu rester en marge de ce grand rendez-vous. Ils veulent être impliqués et joués pleinement leurs rôles. Ils restent sans aucun doute l'un des plus grands espoirs pour atteindre les objectifs de Développement Durable (ODD), en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Emery Mapangou, Fondateur de la Fondation Fonds Chrétien pour le Développement d'Afrique (FCDA), se dit partant pour soutenir ces jeunes qui se battent pour leur autonomisation. "La FCDA est disponible pour accompagner les jeunes ayant des activités, des idées de projets et projets de création d'emplois et d'entreprises en rapport avec les ODD. Un appui qu'elle compte apporter à ces jeunes aux Côtés des Pouvoirs et des Partenaires Techniques et Financiers aussi bien nationaux qu'internationaux" rassure t-il.

C'est dans cette optique que la journée de la Jeunesse de cette année a été célébrée autour de plusieurs activités, du rappel du contexte de la mise en place des ODD en passant par l'implication des jeunes, de la mise en place des groupes thématiques jeunes par ODD et nomination des jeunes Ambassadeurs Volontaires des ODD, pour aboutir à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle comme point essentiel pour atteindre les ODD. Une journée qui avait entre autres pour objectifs de :

- Donner la possibilité aux ambassadeurs jeunes Volontaires d'émettre des idées, projets pour non seulement être des pistes de solutions au développement du Gabon, mais aussi et surtout, à atteindre les ODD ;

- Susciter des vocations et faire de ces jeunes des spécialistes jeunesse sur chacun des ODD ;

- Faire des plaidoyers d'obtention des kits de formation et de voyage de partage d'expérience par ODD auprès des mentors et spécialistes de ces questions.

Ce que soutient d'ailleurs Emmanuel Ombana, Coordonnateur du Comité d'Organisation. "Au milieu des crises à multiples facettes auxquelles notre monde est confronté, l'optimisme inébranlable des jeunes, leurs solutions innovantes et leur pré - service démonté face à l'adversité, nous rappellent qu'il est important d'impliquer les jeunes comme Agents de Changement pour atteindre les ODD".

Le rendez vous a été donné pour l'année prochaine avec les évaluations à mi - parcours des activités de la feuille de route et du plan de travail.