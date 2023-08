Madagascar: Kung-fu - Behoririka Miray - Albert Ralaivelomaharavo présente ses excuses

Quelques jours après la révélation concernant le génocide dont le kung-fu malgache a été victime, le 1er août 1985, Albert Ralaivelomaharavo, le président de l'Association Nationale du Kung-fu Malagasy Authentique et Conforme de Behoririka Miray (AS.NA.KU.FU.M.A.BEH-Miray) a présenté ses excuses à la fédération dans une lettre.

« Moi, Albert Ralaivelomaharavo, président de l'association AS.NA.KU.FU.M.A.BEH-Miray, exprime par la présente toutes mes excuses à Monsieur Rakotoarijaona Avoko, sa famille et à tous ceux qui se sont sentis offusqués par la déclaration que nous avons faite le mardi 1er août 2023 concernant le kung-fu malgache et le Grand Maître Pierre Mizael Rakotoarijaona, plus connu sous le sobriquet de Grand Maître Pierre Be », rapporte la lettre d'excuse.

Rappelons qu'il a également révélé les massacres, les tirs en rafale, les explosions des mortiers et grenades offensives et les tirs avec des balles incendiaires des blindés en direction du domicile de Pierre Be le 1er août 1985, ayant fait plusieurs victimes et de nombreux blessés. Sans parler de ceux qui ont été incarcérés.