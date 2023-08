Algérie: Lyon - La colère de Rayan Cherki après la défaite contre Strasbourg

Pour la première fois en dix ans, l'Olympique Lyonnais a perdu son match d'ouverture de la Ligue 1.

Les Gones, qui n'avaient pas rassuré lors de la pré-saison, ce sont inclinés 2-1 contre Strasbourg dimanche à l'occasion de la première journée du championnat de football français.

Une défaite qui a frustré Rayan Cherki qui pense que la faute vient de l'équipe.

«Il y a énormément, énormément de déception. On en a marre ! Je tiens à dire que ce n'est ni la faute du staff ou du coach, mais c'est nous sur le terrain. Il y a toujours un détail qui fait qu'on ne gagne pas les matches. Il y a la colère, la déception... elle est immense», a d'abord évoqué l'attaquant d'origine algérienne sur Prime Video, propos relayés par Foot Mercato.

Et d'ajouter : «On a travaillé un mois et demi pour ce match, je ne sais pas quoi dire, on ne doit pas perdre, c'est tout. On va se concentrer contre Montpellier en ayant d'autres intentions. L'état d'esprit était là, bien au contraire, on voulait bien commencer la saison. Mais il manque toujours ce truc, pour plier le match. Les adversaires plient les matches contre nous, en cinq minutes. Il va falloir vite changer cela. On est l'OL, on se doit d'être en haut. Il va falloir continuer comme cela et être solide défensivement», a encore ajouté Cherki.